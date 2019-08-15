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逾百醫護靜坐 譴責警濫暴

2019-08-15 列印
　　醫護界連續第三日發聲，逾百名律敦治及鄧肇堅醫院醫護昨午發起靜坐，抗議及強烈譴責警方濫暴、製造白色恐怖、蓄意阻礙救援及違反國際人道法。部份在場醫護戴上黑色口罩、頭盔，並在右眼貼上染紅紗布，高舉印有「尊重生命，反對濫暴」、「醫民同行」、「良知是黑白」等標語，以及聲援日前懷疑被警方用布袋彈打傷右眼的女示威者。

　　有醫護發表聲明，譴責警方濫暴及濫捕示威現場的醫護人員，又批評政府一意孤行。一眾醫護對此深感憤慨和不安，但未能罷工，強調會緊守崗位，克盡己任救護所有市民。

　　另外，逾百名瑪嘉烈醫院醫護亦自發在醫院正門默站，高舉「急救香港，刻不容緩」、「市民不離，醫護不棄」等標語。不少在場市民圍觀，並向醫護鼓掌以表支持。

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