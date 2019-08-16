﻿風暴來襲救經濟 財爺派191億紓困

中美貿易戰反覆不定，香港經濟有下行風險，加上反修例觸發連串示威，香港面對內憂外患。財政司司長陳茂波昨天突然推出紓困措施，向市民派「七粒糖」，包括退稅至百分之百，上限二萬元；全港住戶獲電費補貼；給中小學、幼稚園學生津貼；綜援等受助人出「雙糧」等，涉款一百九十一億元。陳茂波形容中美貿戰如颱風，「正吹向香港」，政府有需要減輕市民的負擔。



陳茂波昨午宣佈將一八至一九年課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由本年二月尾《預算案》建議的百分之七十五增至百分之百，每宗個案上限維持二萬元，料惠及約一百四十三萬名納稅人或企業，當中一百三十三萬人或企業因此不需交稅。



退稅上限二萬元



政府又向每個住宅提供一次性二千元電費補貼，逾二百七十萬戶受惠。下學年本港幼稚園、小學及中學日校學生每人可獲二千五百元津貼，約九十萬學生受惠。



公屋免租一月 綜援出雙糧



政府又向領取綜援、高齡津貼及長者生活津貼或傷殘津貼、在職家庭津貼及以個人為單位的鼓勵就業交通津貼者，多發放一個月金額。當局又為房委會及房協轄下公屋的較低收入戶代繳一個月租金。關愛基金會為非公屋戶及未領綜援的低收入家庭提供一次過生活津貼。



豁免27類收費助中小企



為了減輕中小企壓力，政府豁免二十七類政府收費一年，惠及零售、飲食、旅遊、建造及物流等。地政總署轄下大部份作商業及社區用途的政府土地短期租約、食環署轄下的公眾街市檔位、政府產業署出租的食肆及零售商店等，均減免租金一半，為期半年。



陳茂波形容︰「颱風對住香港，正吹過來，需要減輕市民負擔。讓中產人士留多些錢在口袋，用於消費各方面，亦可以幫到香港。」他指，今年餘下時間的經濟形勢仍然嚴峻，故將經濟增長預測下調到百分之零至一，又強調推出紓困措施與近期反修例風波無關。陳茂波預計，紓困措施會對經濟帶來約百分之零點三的提振作用，但各項措施並非同時落實，部份有待立法會通過。



貿發局主席林建岳歡迎政府增撥資源推出一系列及時利民優惠的紓緩政策，令市民及香港企業特別是中小企受惠。他尤其歡迎政府優化及擴大「中小企業市場推廣和發展支援基金」 、「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」和 「中小企融資擔保計劃」，有助中小企發展業務營運及開拓新市場。