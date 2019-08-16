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香港示威者再登亞洲《時代》封面

2019-08-16 列印
香港示威者再登亞洲《時代》封面
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　　反修例示威，引起國際關注。《時代》周刊亞洲版今年六月以反修例示威作封面後，於八月二十六日出版的新一期，再以香港示威者做封面，標題為「為香港的戰爭」（The Battle for Hong Kong，見圖）。

　　內文標題為《我們已處於不歸路：一系列抗議活動如何演變成一場保衞香港靈魂的傾全力戰役》。

  內文指出，不少香港人願意為保衞他們引以為傲卻逐漸消失的自由而作出犧牲，即使代價是香港的經濟及金融中心地位可能受損。

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