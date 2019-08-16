戴耀廷保釋候上訴 對港未來充滿信心

「佔中九子」戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達今年四月被判串謀犯公眾妨擾罪、煽惑他人犯公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾六罪罪成，各人均提出上訴。被判入獄十六個月、現已服刑四個月的戴耀廷昨於高院就上訴期間申請保釋，上訴庭副庭長麥機智經考慮後批准戴耀廷以現金十萬元保釋外出等候上訴，戴須交出所有旅遊證件，居住於申報地址，沒有法庭批准下不得離開香港。



戴耀廷在庭外向家人和廣大支持他的市民致謝，又感謝市民不斷寄信給他支持他。他對市民恪守香港的核心價值感到欣慰。雖然獄中高牆令他與世相隔，但他對香港人的精神感到驕傲。他對香港未來充滿信心，又寄望香港的黃金時代不遠矣。



他獲釋後首先和家人共聚天倫之樂，並會了解近日香港所發生的事，他未決定未來會否參加遊行，他會先了解現況才有進一步決定。他見有很多人願意為香港犧牲，故對香港未來充滿希望。



