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﻿美股中段升108點

2019-08-16 列印
　　美國周四股市早段反覆，杜指報二五五八七點，升一百零八點；納指則報七七七八點，升四點。滙控美國預託證券價格見五十六點一八港元，跌零點六二港元；騰訊則見三百二十七點六二港元，跌二點七八港元。紐約期金報每盎司一千五百一十點六美元，跌五點三美元；紐約期油則報每桶五十四點五美元，跌零點七三美元。
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