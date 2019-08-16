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監警會收410宗投訴 謝偉銓籲傷者作出投訴

2019-08-16 列印
監警會收410宗投訴 謝偉銓籲傷者作出投訴
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　　反修例爭議爆發連串警民衝突，警方被質疑濫權和濫暴。監警會副主席謝偉銓（見圖）表示，截止前日，監警會就反修例運動期間，收到約四百一十宗有關警方執法的投訴，當中有一百六十宗屬於由當事人提出的「須匯報個案」，其餘二百五十宗是第三者提出的「須知會投訴」。

　　謝偉銓表示，監警會可以在投訴警察課調查和提交報告期間提供建議，指如果市民不滿警方行動，應該投訴，才能找出真相。

　　謝偉銓呼籲有關傷者作出投訴，強調會作出跟進和處理，會透過當時的影片、圖片等佐證，協助找出真相。

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