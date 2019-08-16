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指「no stake」言論遭誤解 林鄭：經濟發展對港人重要

2019-08-16 列印
　　特首林鄭月娥在社交網頁表示，有人將她早前回應英文提問時，所說的「no stake in society」，演繹成她認為示威人士都是香港「無建設」的人，她澄清這是誤會，解釋她當時的意思，是指除非有很少數人，因為覺得自己「無份」，而不惜摧毀社會。她強調香港的經濟發展，對每一位香港人都好重要。

　　林鄭說，近日香港多次出現以示威為名的暴力或破壞活動，大家都感到十分痛心。她相信每一個珍惜香港的人，都不會忍心見到香港被摧毀，因為香港這個家大家都「有份」，又以英文指「We all have a stake in Hong Kong！」

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