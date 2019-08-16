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燒衣疑爆衝突 上水黑白衣人大混戰

2019-08-16 列印
　　上水昨凌晨分別發生兩批黑白衣市民，疑因燒衣發生衝突打架事件，消息稱，混亂中三名黑衣男子被對方打傷。警方到場將三名傷者送院，但涉嫌傷人三名白衣兇徒則逃去，警方將案件列傷人處理，追緝兇徒歸案。

　　消息稱，昨近凌晨零時，有市民發起在清河邨巴士總站附近「鬼節」燒衣，據悉，燒衣市民部份穿着黑衣，其間突然有數名身穿白衣自稱居民男子出現，不滿他們燒衣，雙方其後發生爭執及有肢體碰撞，並一言不合扭作一團，混亂中三名分別姓陳（四十六歲）、姓邱（三十八歲）及姓葉（三十歲）男子不敵，分別眼鼻及耳部受傷。

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