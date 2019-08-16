被告獲准以一千元簽保，守行為一年，並須支付五百元訟費。被告承諾於未來一年不可對任何人、尤其是事主作出或企圖作出武力，或者威嚇使用武力的行為。
被告梁炳全，被控一項普通襲擊罪，指他於本年七月十一日在觀塘道近九龍灣巴士站襲擊六十五歲周惠祥 。
中美貿易戰反覆不定，香港經濟有下行風險，加上反修例觸發連串示威，香港面對內憂外患。財政司司長陳茂波昨天突然推出紓困措施，向市民派「七粒糖」，包括退稅至百分之百，上限二萬元；全港住戶獲電費補貼；給中小學...
2019-08-16
中美貿易談判持續，美國總統特朗普早前押後對三千億美元中國商品徵收百分之十關稅。美國商務部長羅斯昨日（十五日）表示，尚未確定下一輪中美貿易談判的日期，又說現時評估貿易談判會否在九月舉行，是言之尚早。 羅...
2019-08-16
日本昨日是二戰結束七十四周年，東京當局舉行追悼儀式，屬令和時代首次。日本德仁天皇在致辭中表示，要「深刻反省」戰爭慘禍。首相安倍晉三則未提及對亞洲各國的責任，又以私人名義向靖國神社獻祭祀費。 一九六○年出身的德仁天皇首次出席追悼儀式，他在致辭中提及戰後持續和平，但表示要在「回顧過去、深刻反省的基礎上」，令戰爭慘禍不再重演。「深刻反省」是明仁天皇自戰後七十周年追悼儀式起，每年都會使用的措辭。 安倍晉三則在致辭中表示，要將歷史教訓銘刻於心，但未提及對亞洲各國的責任。安倍又提到廣島和長崎原子彈爆炸、沖繩戰役等，表示不會忘記，和平與繁榮建立在死者的犧牲之上。他又指，即使在令和時代...
2019-08-16
據星島地產網報道，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城26座低層G室，面積326方呎，兩房間隔，議價後以596萬易手，呎價18282元，屬市價，買家為自用客。據了解，原業主於16年以426萬購入，帳...
2019-08-16
美股周三狂跌800點之後，昨天美企業績向好，以及美國國債市場的動態，杜指早段微升約60點，市場繼續觀望中美貿易談判的進展。杜指早段見25550點，升幅約0.3%，標普指數早段升0.4%，納斯達克指數升...
2019-08-16
衞冕的拜仁慕尼黑今晚德甲開鑼戰主場對哈化柏林，是新翼鋒組合京士利高文和基拿比的考牌戰。京士利高文在上場德國盃開齋，有信心和基拿比合力摧毀柏林圍牆，助球隊打響頭炮，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now670、有線611、651台、Fox+周六凌晨2:30直播） 老將洛賓和列貝利今夏離隊，雙翼接班問題成為拜仁新一季焦點。法國左翼京士利高文和德國右翼基拿比上季已嶄露頭角，前者上季德甲上陣二十一次貢獻四球六助攻，上仗德國盃首圈作客3:1勝科特布斯一仗又為拜仁先開紀錄。此子豪言可填補列貝利之空缺，肩負球隊左路側擊的重任：「上季我已穩佔正選席位，在球隊進攻上扮演重要角色。只要...
2019-08-16
在家中煲劇睇戲，除了追求畫質，音效也好應該升級，怕接駁麻煩的話，最簡單就是加配一個Soundbar。好像美國品牌Sonos新一代TV Soundbar，入門價位不高，只要接通家中Wifi，即可簡單組建...
2019-08-16
45歲蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚11年，育有8歲大女楚兒和6歲幼女信兒。月前，呢對恩愛CP以「你有咩問題」鬼馬拍片宣佈懷第3胎，現正期待小生命年尾來臨。日前下午，高齡孕媽Ada孖老公現身圓方拍拖，...
2019-08-16
上星期提到在本地置業要考慮嘅因素，今次就將話題轉至海外吧！近月本地政治環境改變加上本港樓價仍然高企，令更多朋友著眼於海外置業。然而，投資海外房地產猶如隔山買牛，一不小心，便會血本無歸。要減少中伏的機會...
2019-08-16
南非版的賽馬冠軍人馬獎，已於香港時間前晚在約翰尼斯堡的Emperor Palace酒店舉行，退役香港馬「睡眠大學」的同母弟弟「再顯光芒」成為大贏家，囊括了「全年最佳年長雄馬」、「最佳一哩馬」、「最佳中距離馬」和「全年最佳馬匹」四個獎項。至於去年馬王「蘇珊娜」則成為「全年最佳年長雌馬」。 雖然「再顯光芒」和「蘇珊娜」都是由史奈斯訓練，不過馬房上季頭馬數目及所贏取的獎金，均不及泰利，所以後者成為「冠軍練馬師」。 至於目前身在香港為新馬季備戰的希威森，則獲頒發「冠軍騎師」，香港練馬師霍利時的兒子則為「冠軍見習騎師」。當晚霍利時陪同兒子一起領獎，一家人分享喜悅之後，前者昨日已啟程回...
2019-08-16