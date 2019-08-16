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連儂牆衝突　肉檔東主簽守行為

2019-08-16 列印
　　反修例風波不斷，其中因連儂牆而引發的衝突亦不少。六十三歲肉檔東主上月於九龍灣巴士站附近的「連儂牆」觀看牆上便利貼內容時，因不滿六旬漢撕掉牆上的告貼紙，兩人起爭執。肉檔東主被指踢對方腹部，早前被控一項普通襲擊罪，案件昨於觀塘裁判法院再提堂，控方決定撤銷控罪，改以簽保守行為處理。

  被告獲准以一千元簽保，守行為一年，並須支付五百元訟費。被告承諾於未來一年不可對任何人、尤其是事主作出或企圖作出武力，或者威嚇使用武力的行為。

  被告梁炳全，被控一項普通襲擊罪，指他於本年七月十一日在觀塘道近九龍灣巴士站襲擊六十五歲周惠祥 。



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