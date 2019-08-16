警方反對民陣遊行 8‧18只准維園集會

民陣發起八‧一八遊行不獲警方發出「不反對通知書」，只准在維園集會。民陣召集人岑子杰對警方的決定表示極度不滿，已提出上訴。另外，有市民發起明日「光復紅土」遊行及集會，計劃由紅磡碼頭舊巴士總站行至宋皇臺花園，抗議旅行團擾民，不過被警方反對，遊行申請人稱會提出上訴。



民陣召集人岑子杰稱，警方准許民陣當日上午十時至晚上十一時在維園舉行集會，但就禁止當天舉行公眾遊行，亦不准在遮打道行人專用區集會。岑子杰批評，警方反對民陣舉辦安全合法和平的遊行是罔顧公眾安全的決定，民陣已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴，會盡快交代應變安排。



警務處回覆民陣表示，六月起的多次遊行後都出現嚴重衝突事件，近期更日趨暴力，警方相信部分參與人士會偏離原來路線，可能進行的行為不在民陣控制範圍，因此禁止遊行以及在遮打道集會。



周六「光復紅土」不獲批



至於計劃明日進行的「光復紅土」遊行及集會，則被警方以維護公眾安全、秩序等理由反對。遊行申請人李軒朗表示，現時民怨四起，市民即使遊行被反對亦會走上街頭。他相信，若警方批准遊行申請，遊行示威可和平進行，但警方作出反對，若在清場行動中導致有人受傷，警方需負上全責。



另外，香港大專學界國際事務代表團及一批網民，發起今晚在中環遮打花園舉辦「英美港盟、主權在民」集會，已獲警方不反對通知書。集會邀請香港眾志秘書長黃之鋒、大律師吳靄儀等人到場發言，亦邀得獲德國政治庇護的黃台仰、在立法會中拉下口罩發言的示威者梁繼平作視像講話。華盛頓、波士頓、台北等三十二個城市的市民亦將響應集會。代表團發言人張崑陽認為，爭取英美回應訴求為「摸着石頭過河」，但港人的堅毅精神感動全世界很多人，故對行動感「審慎樂觀」。他又指，建制派及政府不時與外國商會或議員交流，不能對示威者有雙重標準。