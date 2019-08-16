全部樣本營養標籤未符法例要求 ﻿35款素肉﻿﻿三成含動物基因﻿

近年不少市民為信仰、健康或環保選擇茹素，成為新飲食潮流。消委會測試市面上三十五款標示含大豆或大豆相關成份的預先包裝素肉，發現逾三成樣本檢出動物基因及動物來源成份，六成高鈉或高脂，全部樣本的營養素標籤均未完全符合法例要求。



消委會的素肉樣本中，包括四款素丸、八款素火腿或素腸、七款素肉或素扒、九款素家禽，以及七款素海鮮，「Saturday」素魚蛋（奶蛋素）被檢出豬及魚肉基因。「無肉良品」素熱狗、「齋心」素火腿（雞肉口味）－雞肉素火腿、「松珍生枝」日式燒鰻（內附醬包）三款「奶素」食品，卻被檢出雞蛋成份。而另有三款檢出雞蛋成份的樣本的標示不清晰，容易混淆消費者。消委會認為，相關生產商用了明膠等動物成份製成的調味料或配料，或以雞蛋白作黏合劑，又或生產線受到動物性原料交叉污染所致。



六成屬高鈉高脂



另外，素食亦未必等於健康，多達六成素肉測試樣本屬高鈉或高脂，每一百克固體食品含超過六百毫克鈉或超過二十克總脂肪，沒有樣本屬低鈉食品。六款素肉樣本更被檢出防腐劑苯甲酸，及禁於大豆蛋白粉內添加的防腐劑山梨酸。多款素肉樣本的能量值、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、碳水化合物或糖含量與包裝上的營養素標籤亦有出入。食安中心現正跟進該三十五個素肉樣本。



消委會建議消費者，應從有口碑的店舖購買素肉產品，又應留意食用份量，盡量不添加額外調味料，以免攝入過量鈉及脂肪。香港營養師協會亦表示，加工大豆產品為模仿肉類味道及外觀，可能會添加增味劑、調味料及人工色素，另有許多微量營養素或在大豆加工過程中流失，建議素食者只要達到多元均衡飲食都可食得健康。



