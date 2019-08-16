消委會的素肉樣本中，包括四款素丸、八款素火腿或素腸、七款素肉或素扒、九款素家禽，以及七款素海鮮，「Saturday」素魚蛋（奶蛋素）被檢出豬及魚肉基因。「無肉良品」素熱狗、「齋心」素火腿（雞肉口味）－雞肉素火腿、「松珍生枝」日式燒鰻（內附醬包）三款「奶素」食品，卻被檢出雞蛋成份。而另有三款檢出雞蛋成份的樣本的標示不清晰，容易混淆消費者。消委會認為，相關生產商用了明膠等動物成份製成的調味料或配料，或以雞蛋白作黏合劑，又或生產線受到動物性原料交叉污染所致。
六成屬高鈉高脂
另外，素食亦未必等於健康，多達六成素肉測試樣本屬高鈉或高脂，每一百克固體食品含超過六百毫克鈉或超過二十克總脂肪，沒有樣本屬低鈉食品。六款素肉樣本更被檢出防腐劑苯甲酸，及禁於大豆蛋白粉內添加的防腐劑山梨酸。多款素肉樣本的能量值、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、碳水化合物或糖含量與包裝上的營養素標籤亦有出入。食安中心現正跟進該三十五個素肉樣本。
消委會建議消費者，應從有口碑的店舖購買素肉產品，又應留意食用份量，盡量不添加額外調味料，以免攝入過量鈉及脂肪。香港營養師協會亦表示，加工大豆產品為模仿肉類味道及外觀，可能會添加增味劑、調味料及人工色素，另有許多微量營養素或在大豆加工過程中流失，建議素食者只要達到多元均衡飲食都可食得健康。