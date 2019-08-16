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去年共接243宗集運投訴

2019-08-16 列印
　　近年流行網購，為節省運輸成本，香港消費者都會使用集運服務，集齊貨品再合併運來港。消委會去年接獲二百四十三宗投訴，涉及運費計算不清晰、濫收二百元附加費、送遞延誤、運送途中貨品損壞或遺失等。一旦發生爭議，網店、網購平台、運輸與集運公司的責任難以釐清，索償過程耗時兼困難。

　　其中投訴人委託A集運公司從內地運貨來港，付一百七十三元運費後，A公司指貨品長度超出標準三厘米，加收兩百元附加費，否則貨品要退回賣方，並收取退件手續費。投訴人收貨後發現無超長，追討不果，向消委會投訴。

　　消委會敦促業界積極改善服務質素，提高資訊透明度，包括包裝尺寸的限制、附加收費的計算方法、送貨延誤及貨品損壞的賠償條款等，因集運服務涉及多方的交收流程，集運公司應採取必要措施減低出錯機會，保障消費者。



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