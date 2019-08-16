﻿少年攀窗危站﻿﻿「飛將軍」安全救下﻿

現場為天晴邨晴喜樓一單位，昨晨十一時許，有街坊發現該單位一名十六歲少年，突然攀出窗外及危站，恐他會墮樓報警。警方及消防員接報趕至，發現少年已徒手由十三樓爬至八樓，險象環生。
消防見狀恐他會失足墮樓，立即在地面張開氣墊，同時派「飛將軍」在樓上一單位戒備及游說。
其後消防員成功將少年救回安全地方，並送天水圍醫院檢驗。
警員事後聯絡少年親人了解攀窗原因，案件沒有可疑，列精神失常人士發現處理。
中美貿易戰反覆不定，香港經濟有下行風險，加上反修例觸發連串示威，香港面對內憂外患。財政司司長陳茂波昨天突然推出紓困措施，向市民派「七粒糖」，包括退稅至百分之百，上限二萬元；全港住戶獲電費補貼；給中小學...
2019-08-16
中美貿易談判持續，美國總統特朗普早前押後對三千億美元中國商品徵收百分之十關稅。美國商務部長羅斯昨日（十五日）表示，尚未確定下一輪中美貿易談判的日期，又說現時評估貿易談判會否在九月舉行，是言之尚早。 羅...
2019-08-16
日本昨日是二戰結束七十四周年，東京當局舉行追悼儀式，屬令和時代首次。日本德仁天皇在致辭中表示，要「深刻反省」戰爭慘禍。首相安倍晉三則未提及對亞洲各國的責任，又以私人名義向靖國神社獻祭祀費。 一九六○年出身的德仁天皇首次出席追悼儀式，他在致辭中提及戰後持續和平，但表示要在「回顧過去、深刻反省的基礎上」，令戰爭慘禍不再重演。「深刻反省」是明仁天皇自戰後七十周年追悼儀式起，每年都會使用的措辭。 安倍晉三則在致辭中表示，要將歷史教訓銘刻於心，但未提及對亞洲各國的責任。安倍又提到廣島和長崎原子彈爆炸、沖繩戰役等，表示不會忘記，和平與繁榮建立在死者的犧牲之上。他又指，即使在令和時代...
2019-08-16
據星島地產網報道，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城26座低層G室，面積326方呎，兩房間隔，議價後以596萬易手，呎價18282元，屬市價，買家為自用客。據了解，原業主於16年以426萬購入，帳...
2019-08-16
美股周三狂跌800點之後，昨天美企業績向好，以及美國國債市場的動態，杜指早段微升約60點，市場繼續觀望中美貿易談判的進展。杜指早段見25550點，升幅約0.3%，標普指數早段升0.4%，納斯達克指數升...
2019-08-16
衞冕的拜仁慕尼黑今晚德甲開鑼戰主場對哈化柏林，是新翼鋒組合京士利高文和基拿比的考牌戰。京士利高文在上場德國盃開齋，有信心和基拿比合力摧毀柏林圍牆，助球隊打響頭炮，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now670、有線611、651台、Fox+周六凌晨2:30直播） 老將洛賓和列貝利今夏離隊，雙翼接班問題成為拜仁新一季焦點。法國左翼京士利高文和德國右翼基拿比上季已嶄露頭角，前者上季德甲上陣二十一次貢獻四球六助攻，上仗德國盃首圈作客3:1勝科特布斯一仗又為拜仁先開紀錄。此子豪言可填補列貝利之空缺，肩負球隊左路側擊的重任：「上季我已穩佔正選席位，在球隊進攻上扮演重要角色。只要...
2019-08-16
在家中煲劇睇戲，除了追求畫質，音效也好應該升級，怕接駁麻煩的話，最簡單就是加配一個Soundbar。好像美國品牌Sonos新一代TV Soundbar，入門價位不高，只要接通家中Wifi，即可簡單組建...
2019-08-16
45歲蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚11年，育有8歲大女楚兒和6歲幼女信兒。月前，呢對恩愛CP以「你有咩問題」鬼馬拍片宣佈懷第3胎，現正期待小生命年尾來臨。日前下午，高齡孕媽Ada孖老公現身圓方拍拖，...
2019-08-16
上星期提到在本地置業要考慮嘅因素，今次就將話題轉至海外吧！近月本地政治環境改變加上本港樓價仍然高企，令更多朋友著眼於海外置業。然而，投資海外房地產猶如隔山買牛，一不小心，便會血本無歸。要減少中伏的機會...
2019-08-16
南非版的賽馬冠軍人馬獎，已於香港時間前晚在約翰尼斯堡的Emperor Palace酒店舉行，退役香港馬「睡眠大學」的同母弟弟「再顯光芒」成為大贏家，囊括了「全年最佳年長雄馬」、「最佳一哩馬」、「最佳中距離馬」和「全年最佳馬匹」四個獎項。至於去年馬王「蘇珊娜」則成為「全年最佳年長雌馬」。 雖然「再顯光芒」和「蘇珊娜」都是由史奈斯訓練，不過馬房上季頭馬數目及所贏取的獎金，均不及泰利，所以後者成為「冠軍練馬師」。 至於目前身在香港為新馬季備戰的希威森，則獲頒發「冠軍騎師」，香港練馬師霍利時的兒子則為「冠軍見習騎師」。當晚霍利時陪同兒子一起領獎，一家人分享喜悅之後，前者昨日已啟程回...
2019-08-16