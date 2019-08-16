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﻿少年攀窗危站﻿﻿「飛將軍」安全救下﻿

2019-08-16 列印
■天晴邨晴喜樓一單位，昨晨十一時許，有街坊發現該單位一名十六歲少年，突然攀出窗外及危站，恐他會墮樓報警。
﻿少年攀窗危站﻿﻿「飛將軍」安全救下﻿
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　　天水圍一名少年，昨日被街坊發現他攀出單位窗外危站，恐他有危險報警。消防員到場時，發現事主已由十三樓爬至八樓，立即開氣墊戒備及施救，消防「飛將軍」其後將少年安全救下及送院。警方事後聯絡其家人了解少年爬出寓所原因。

　　現場為天晴邨晴喜樓一單位，昨晨十一時許，有街坊發現該單位一名十六歲少年，突然攀出窗外及危站，恐他會墮樓報警。警方及消防員接報趕至，發現少年已徒手由十三樓爬至八樓，險象環生。

　　消防見狀恐他會失足墮樓，立即在地面張開氣墊，同時派「飛將軍」在樓上一單位戒備及游說。

　　其後消防員成功將少年救回安全地方，並送天水圍醫院檢驗。

　　警員事後聯絡少年親人了解攀窗原因，案件沒有可疑，列精神失常人士發現處理。

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