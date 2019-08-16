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獨立屋遭夜盜爆竊 夾萬不翼而飛

2019-08-16 列印
獨立屋遭夜盜爆竊 夾萬不翼而飛
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　　港島南區深水灣道發生獨立屋爆竊案，一間獨立屋被賊人潛入爆竊抬走一個夾萬。傭工發現通知僱主及報警，警員到場調查後爆竊案處理，損失有待戶主點算後確定。

　　現場為深水灣道五十一至五十五號一間獨立屋，昨晨十一時許，一名傭工發現單位有被搜掠痕迹，懷疑遭夜盜潛入爆竊，大驚通知僱主及報警。警員接報到場，一度在附近兜截可疑人，但未有發現。 　　住戶經點算後，發現屋內一個夾萬不翼而飛，警方將案件列爆竊處理，稍後會翻看閉路電視追緝賊人，戶主損失有待點算確定。

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