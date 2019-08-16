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﻿33蚊超筍價換購「頭條家族透明雨傘」

2019-08-16 列印
﻿33蚊超筍價換購「頭條家族透明雨傘」
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　　落雨擔遮是常識吧！由《頭條日報》獨家製作嘅「頭條家族透明雨傘」，傘面大又輕身，下雨天撐住佢，幫你遮風擋雨最好不過。雨傘仲印有萌爆頭條家族繽紛圖案，通透中帶點開心色彩，讓你喺鬱悶嘅下雨天依然可豁然開朗，悶氣全消，非常治瘉。O依家只需三十三蚊即可換購一把，無論外形、功能及價錢都值得入手。

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