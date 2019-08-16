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﻿黑背心青年遭鐵錘爆嘴拘惡漢

2019-08-16 列印
　　藍田發生傷人案，一名青年與陌生漢街頭爭執後遭人用鐵錘襲擊受傷，警員接報到場拘捕一名涉案男子。

　　昨日凌晨三時許，穿着黑色背心的二十一歲姓唐青年，途經藍田啟田商場對開時，疑因瑣事與一名男子發生爭執後，遭人用鐵錘施襲，嘴角受傷流血，兇徒傷人後逃去。

　　傷者負傷報警，警員到場兜截可疑人，其後在附近康逸苑康麗閣對開截獲一名四十七歲姓蔡可疑男子，調查後相信他與案有關，以涉嫌傷人將其帶署調查；傷者則獲送院，治療後無大礙。
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