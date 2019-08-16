﻿近月情緒壓力驟增﻿ ﻿港人紛學瑜伽靜觀﻿

反修例風波持續，港人由尋求情緒應急支援，轉向尋求長遠紓壓良方。坊間標榜靜觀或關注身心靈的瑜伽班，以及利用靜觀概念進行靜坐與呼吸的減壓課程，近日受到港人追捧。有瑜伽導師針對近日學員情緒需要，增加安靜情緒及放鬆肩背的動作，解決焦慮及失眠問題。



反修例風波持續兩個多月，港人由較早前要求情緒支援，轉而尋求精神韌力，對抗這場情緒持久戰。社交媒體上，不少瑜伽班帖文均強調減壓功效，「靜觀」更常見。善瑜伽課程總監Niki表示，因學員的情緒需求，近月的課堂增冥想時間，通過敲打以金屬製成的頌缽發出的聲響，平靜參與者的情緒，教授改善呼吸的方式，減少焦慮情緒，再針對因壓力造成的肩頸痛，提供拉筋紓緩的方法，深受學員歡迎。



印度傳統身心靈瑜伽導師Erika亦表示，過去公眾對瑜伽的認知，側重於其高難度動作及拉筋的作用，近年愈來愈多人對瑜伽減壓的方式抱有興趣。她指出，靜觀的概念亦與印度傳統瑜伽有關，通過打坐及聆聽頌缽的聲音，令參與者當下集中精神，紓緩壓力，並改善失眠。她亦留意到近月社會氣氛繃緊，最近接獲的查詢明顯上升。



除了瑜伽班，坊間亦有不少機構提供靜觀工作坊及靜觀減壓課程，最近接獲的查詢明顯上升。身兼臨牀心理學家及靜觀導師翁婉雯認為，靜觀減壓課程早在十年前已在外國流行，直至近年有本港臨牀心理學家引入課程導師培訓，並先後訓練過百名導師後，靜觀減壓課程最近開始遍地開花。她指出，近年已有相關研究證實，長期使用靜觀的禪修者，腦部皮層灰質密度，以及腦部神經連接均有增加，對情緒管理及應對外在壓力及刺激的能力均有改善。



心理學家籲報讀者了解風險



推動靜觀冥想課程的社企「樹洞」創辦人陳健欣進一步指出，靜觀除了紓壓，參與者通過靜坐，可以了解情緒的來源，增加抗逆力。翁婉雯亦認同，憤怒及困擾等情緒容易主導人的反應，靜觀的訓練可以令人增加對情緒的覺察力，「令自己可以停下來，再決定回應的方式，當一個人情緒覺察力增加，就能夠放鬆自己。」



雖然坊間一面倒唱好靜觀的成效，翁婉雯卻擔心靜觀一詞被過份商業化，不少未有足夠訓練的人，亦聲稱可提供相關課程，為參與者帶來隱憂。她以最近的社會事件為例，受情緒困擾的人當中，難免有部份人正經歷抑鬱症、焦慮症等情緒病，她教授相關課程前，先要求參與者填問卷，作初步評估，如導師訓練不足，難以處理相關情況。



翁婉雯以香港靜觀中心提供的導師訓練為例，其課程與英國牛津靜觀中心合辦，為期一年，目前畢業的導師主要為臨牀心理學家、社工、輔導員及教師等，具有一定專業操守，但她強調本港未有規管靜觀課程的導師要求，她難以界定坊間課程的專業程度，建議有意報讀相關課程的學生，先了解導師資歷。



