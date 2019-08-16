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今起一連五日有雷雨

2019-08-16 列印
■今日起一連五日會有雷雨，市民出街要帶雨傘。
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　　今日起一連五日有雷雨，外出要帶雨傘！天文台表示，受一股活躍西南氣流影響，未來數天華南沿岸地區有雷雨，預料一道廣闊低壓槽會在下周於南海北部至華南沿岸徘徊，並為該區帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋「羅莎」會在今日橫過日本海並逐漸演變為溫帶氣旋。

　　今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫二十七至三十二度。周六多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫二十七至三十一度。周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫二十六至三十一度。下周一大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫二十七至三十一度。下周二大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫二十七至三十一度。

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