﻿精神病康復者組聯盟﻿ ﻿「真人圖書」消除歧見﻿

精神病康復者在復元期間，面對社會成見的辛酸，往往不足為外人道。病人自助組織「香港精神康復者聯盟」（聯盟）在近年推出康復者真人圖書館，早前更將他們在生活面臨的難關，化作歷奇之旅，寓精神教育於娛樂。參與講解的康復者「圖書」，分享自己的過往，他們的信念只有：「歧視是源於不了解。成為真人圖書可以讓我們建立互助，接納自己。」



在面對歧視目光、就業壓力、家庭重擔等問題時，社會大眾難免攙雜由誤解造成的偏見。一向有籌組康復者真人圖書館「精健圖書館」的聯盟，上周末跳出十數人的小組分享，將康復者面臨的難題，化身六個遊戲關卡，參與人數近百人。讓大眾在參與遊戲及聆聽故事的過程中，體驗康復者復元的不平坦之路。



在「是非急轉彎」一站，聯盟透過讓大眾搶答是非題，釐清對精神病知識的一些常見誤解。負責遊戲的真人圖書之一、康復者勵行，也從這些問題中，看到自己一些被誤解的過往。「有人認為，抑鬱症患者的情緒一定是長期低落。但以我為例，情緒是像過山車般大起大落，就像恒生指數。」



她憶述，自己病情有躁狂及抑鬱兩面，但在早年卻被斷診為單純的抑鬱症，服食抗抑鬱藥令她變得愈來愈暴躁外，胃口大增、手震等影響也接踵而來。她試過自行減藥減低副作用，但適得其反。



「精神病康復者的外表是不是會表現得好蠢、一定有暴力傾向？其實絕大部份的康復者是『無樣睇』，他們的反常表現，其實很多時是藥物副作用所致。」現時健談自信的勵行，希望以自身經歷，勸勉同路人接納自己康復者的身份之餘，也希望說服社會對康復者懷有更多同理心。



復康路上備受歧視



聯盟的執委會副主席鄺志輝（Gary），也因早年罹患思覺失調，服藥後副作用明顯，在職場上屢屢碰釘。他更曾以真身接受有關康復者的傳媒訪問，而被老闆無理解僱，笑言自己是「返十二份工炒足十二次」。但為何他仍然一直鍥而不捨地從事真人圖書？他則以自己「無畏無懼的人生」的圖書主題，指出歧視源於不了解，溝通則有助消除偏見。「成為真人圖書不止訴說自己的故事，還可以令我思考如何利用康復者身份，助人自助！」



除了擔任真人圖書外，Gary也落力促進康復者的倡導工作，為他們爭取應有的權益，但當中也非容易。他記得多年前曾有份向政府爭取，將精神病患列入殘疾人士的兩元乘車優惠，但在實行初期，卻遭受職員的白眼嘲諷。「將白卡（殘疾證）取出證明時，他們曾說『有精神病就不要出門』。」但他依然沒有放棄，更積極向政府反映，將殘疾證的殘疾類別改用編號顯示，並建議增設精神病患者專設的八達通卡。



