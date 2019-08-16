港產招牌字盛極一時 書法癡展開尋根之旅

香港街頭招牌上的手寫書法，是城市景觀的精髓所在，字體非楷非隸，只能謂字體很地道。設計師陳濬人不忍它湮滅時代洪流中，研究近七年，發現它是由魏碑演變而成的北魏體。他不僅著書研究，更擔當造字人工作，將北魏體搬到電腦上重新演繹。「如果只能將文化保存下來，而不能應用，也終會失去它。」



「北魏體」一詞，大眾可能陌生，但滿街招牌經常可見它的痕。北魏體行筆率直、收筆粗壯，用陳濬人的話形容，它是豪邁矯健的「健身猛男」。以此字體作為商業招牌，不僅予人穩重可靠的感覺，其鮮明醒目的字體，製成霓虹燈亦格外出眾。如此，該種書法便走進了陳濬人的視野。



「北魏體」是陳濬人研究後，總結招牌字風格後所取的名字。本來它並沒有名字。設計系出身的他，早約十年在街頭拍攝期間，發現不同招牌形成了城市的獨特面貌。招牌上北魏體出現的高頻率及形態，引發他的興趣。「我讀大學時有學寫不同書法，但從未遇過這種字。很好奇為甚麼這種字體會特別粗扁？牽絲（筆勢往來的痕）會特別厚重？」



陳濬人追本溯源，向書法老師請教，卻被指招牌字「質素參差，毋須理會」。他自行考究，從中央圖書館收錄清朝書法的書找到清末書法家趙之謙的作品風格，狀似現今招牌字的雛形。「證明它不是『生安白造』、無啦啦爆出來。」他約在二○一一年開始研究北魏體，並用一年多寫書。去年，與他人合作的《香港北魏真書》出版，並憑書獲得今年「香港出版雙年獎」的出版大獎。



「北魏體」常見車身廣告大字



港式北魏的「魏」，可追溯至魏晉南北朝時期的刻石碑文風格。魏碑如何與近代招牌字體連上關係？陳濬人研究發現，北魏體在清末及近代曾有兩次轉捩點。除了清末趙之謙將魏碑的過硬風格改良外，生於清末的區建公，書寫亦承接趙的風格，他不僅在港建立書法學院，更為不同商舖牌匾題字，令北魏體廣泛流傳於香港坊間至今。



戰後文人多南下，北魏體五六十年代盛極一時，惟著名的香港北魏體字書法家七十年代相繼離世。陳濬人開始研究時，苦於未能訪尋書法家現身說法。當陳濬人以為北魏體已漸漸絕跡，卻發現身邊的貨車車身仍有北魏風格的噴漆字，樣式愈來愈多樣，他好奇是否仍有人從事相關的書寫工作。「坐車經過錦田貨櫃車場，發現車場的招牌也是北魏體。一問之下，原來是向『楊佳工作室』取字。」輾轉訪尋，發現老師傅居然是區建公的徒弟之一，也為梳理北魏體的古今脈絡，提供有力着墨點。



在書序中，陳濬人提到著書並非最終目標，而是要將北魏體用電腦重新設計，並將字體命名為「香港北魏真書」，希望繼續宣揚本地書法美學。「我（做研究）不止要懷舊、做博物館，而是要用設計師的身份，設計一個回應這個時代、這個社會的作品。」



