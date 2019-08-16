﻿橫琴「獅門娛樂天地」開幕﻿ ﻿主打電影主題VR遊戲﻿

據最新一期《東周刊》報道，有澳門後花園之稱的橫琴，正式掀起主題樂園大戰。由香港富商林建岳擔任主席的麗新集團，在橫琴的大型投資項目「創新方」，當中第一期的首個主題樂園「獅門娛樂天地」日前揭幕。該樂園的最大特色，是大部份遊戲館以著名外國電影包括《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》等為主題，配合VR視覺效果，創造出極度像真的遊戲。樂園並聘得奧斯卡最佳視覺特效獎的得獎公司，為全球首個VR室內過山車製作視頻，讓玩家恍似穿梭沙漠，大增刺激感。



據《東周刊》報道，「獅門娛樂天地」負責人透露，樂園投入金額已超過一億美元，創新方第一期的總投資額，更高達五十億元人民幣，繼後會有更多的不同主題樂園登場，加上酒店、購物、餐飲等配套，可望透過協同效應吸引旅客。



一三年透過子公司以六億六千萬元人民幣投得橫琴地皮的香港麗新集團，經過六年時間建設，獲定名為「創新方」的旅遊娛樂綜合體，終於有首個項目面世：與美國獅門合作、佔地二萬二千平方米的全室內樂園「獅門娛樂天地」（下稱「獅門」），上月三十一日正式揭幕營業。



獅門距離橫琴口岸約十五分鐘車程，位處「創新方」首期建築體內，樓高四層，共有三十個遊樂設施，絕大部份以美國獅門影業六套非常賣座的電影作主題，包括《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》、《非常盜》等。遊樂設施以虛擬實境（簡稱VR）作賣點。以《吸血新世紀》主題場館「午夜追逐」為例，玩家坐上電單車後配合VR視覺，儼如在森林駕車追逐吸血鬼。



除了機動遊戲，獅門亦有不少實境玩意，包括巨型室內繩索攀爬、監獄場景的密室逃脫遊戲等。橫琴有澳門後花園之稱，故樂園內特設以澳門為主題的夜市，方便旅客品嘗濠江美食及購買特色手信。



獅門市場銷售總監曾雋接受《東周刊》訪問時形容，樂園以小而精作為定位，讓玩家可以在不受天氣影響的室內環境下，享受實境配VR娛樂體驗。被問到在內地開樂園，為何挑選外國電影做主題，不用麗新自己版權的《無間道》等港產電影？曾雋坦言樂園客路既瞄準大灣區旅客，但受惠港珠澳大橋等元素，可以預視能透過香港及澳門兩大窗口，同時吸納大批海外旅客，所以與國際性影業集團合作有極大的發展空間。



總投資金額超過一億美元的獅門，只是創新方第一期項目的頭炮，另一個主題樂園、與國家地理頻道合作的探險家中心，預計可於今年內與園內的橫琴凱悅酒店先後投入服務，整個第一期項目，總投資金額高達五十億元人民幣。



建設超大型旅遊綜合體



至於麗新去年底以七億六千多萬元人民幣投得的橫琴土地，已經規劃為創新方第二期項目，同樣引入海外名牌，包括與世界級足球班霸皇家馬德里合作，開設足球世界，以及聯同電單車品牌杜卡迪（Ducati） 打造體驗場等；而園內亦有教育元素，哈羅公校已落實進駐。



根據麗新公佈，規劃中創新方會分五期發展，按序落成之後，項目將會集樂園、酒店、購物、餐飲及教育於一身，總佔地達一百五十萬平方米，勢將成為區內其中一個超大型旅遊綜合體；作為集團主席的香港富商林建岳，亦將成為華南地區的娛樂大亨。



