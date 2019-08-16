東莞放寬買樓門檻 港投資客入市未見增

本月初東莞放寬港澳台居民購房門檻，免卻繳交個人利得稅及社保的要求，料為地產銷售帶來便利。有大灣區地產顧問指，為配合新政策將搜羅更多商品房盤源，港人可投資的物業不再受限於商業項目。新政策料為吸引投資，惟有業界坦言，東莞是吸引力相對較低的大灣區城市，港人於東莞新購樓房意欲低，即使放寬買樓政策，也難以吸引港人投資。



繼中山五月放寬房策，港澳居民只要繳交半年社保，或提供在職證明便可購買物業，東莞市住房和城鄉建設局於本月初亦實施新政策，年滿十八歲、已領取居住證及個人名下無住房物業的港澳台居民，可於東莞購買一套新建商品住房，業界觀望能否帶動港人北上投資住宅。



粵港澳大灣區房地產業總會籌委會主席郭德亮指出，大灣區推出新房策對樓市有正面影響，意味將帶動內地樓價上升，故能吸引更多港澳居民置業，「香港房策變化不大，但內地卻不斷放寬買樓限制，提高港人北上置業的動力。」



嘉興地產行政總裁謝順禮則認為，大灣區地產代理對新房策均引頸以待，當收到市場新消息，便會做定準備工夫，以放寬限購作推銷賣點，「近月香港市場氣氛平平，港人對境外物業的購買欲提高，地產行家自然會加強內地物業銷售。」



龍騰國際行政總裁蔡俊鵬指，現時港澳台居民於東莞購買住宅，只須持有回鄉證或台胞證，向房管局申請無房證明，不必再繳滿一年個人所得稅及社保，變相門檻降低。以他所見，過往港人於東莞所購買的物業，均是投資包括地舖、公寓在內的商業項目，鮮少住宅項目，故他為迎接新政策帶來的商機，將物色更多適合港人的盤源，「我們一直有留意市場供應，原本跟八至十個樓盤有合作，希望短期內會升到十五至二十個。」



免繳個人利得稅 免供社保



新政策下買家不必供社保可購置物業，蔡俊鵬認為可減少買賣糾紛的機會，以往曾有港人買珠海物業，貪方便不供滿社保就買物業，故違規交易未有於房管局（等同香港田土廳）登記，惟其後發生項目爛尾、一房多賣，更有樓價升，發展商推翻交易等問題，日後港人可即時合法買樓，避過上述的交易風險。



雖然新房策已出台個多星期，理應便利港澳居民北上置業，但港人對東莞樓盤反應一般。中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衞稱，除了有東莞發展商主動聯絡，尋找合作商機外，只有少量樓盤查詢。



東莞樟木頭、常平設有火車站，區內度假屋、住宅樓盤於九十年代大受港人歡迎，更一度有「小香港」之稱，許大衞坦言，大灣區近年急速發展下，東莞的吸引力及投資前景大不如前，港澳居民更憧憬有新大型基建的珠海、中山，「珠海有港珠澳大橋，中山亦將有深中大橋，交通愈趨方便，而珠海、中山的環境亦較工廠雲集的東莞更加宜居。」



世紀21大灣區高級營運經理唐劼忻坦言，港人於東莞置業的意欲不高，當地涉及港人的交易量佔不到百分之三，「我們跟一些東莞政協都有傾過港人成交數字低的問題，即使放寬政策對銷售無可否認會有幫忙，但需求未必會增加。」他更指，其公司今年初亦曾討論大灣區物業銷售策略，當時已議決不必急於推銷東莞樓房，其優次遠落後於珠海、中山等大熱城市。



「東莞是個經濟下行中的城市，製造業相繼出走，漁農業下滑，不是大灣區房地產的重心，除非有大型基建或政府有政策推出，否則買家意欲不會有變。」唐劼忻續說，已落成的港珠澳大橋及興建中的深珠通道，令投資珠海物業的吸引渡大增，反觀東莞沒有全新的交通、規劃落成。蔡俊鵬又稱，東莞住宅的爆發力不及中山、惠州，故成為買家卻步的原因。



海外地產顧問有限公司項目經理倪家偉認同，港人對東莞物業的詢問度不高，「當地欠缺具代表性的樓盤，四五年前未有大灣區概念時，東莞跟惠州的物業因價格吸引，尚且有些人喜歡，惟如今的聲勢已大不如前。」其公司短期內也無意投放太多資源推銷東莞樓盤。



大灣區地產經紀黃先生又指，「要買內地房地產作投資工具，港人寧願購買樓價便宜一半或打七折的中山樓」。黃先生表示，大灣區發展概念下，本地及內地地產行業的生態已改變，更知悉有中山、珠海的內地地產經紀為拉生意，專程來港在街上派傳單，圖吸引港人參加來回包車「睇樓團」，「東莞、佛山等大灣區城市陸續開放政策，相信會有更多內地經紀來港拉客。」



