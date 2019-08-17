﻿飛行安全保安受質疑 國泰大地震 兩高層辭職

因近期發生的事件，國泰航空的飛行安全和保安受到質疑。繼日前解僱兩名涉及反修例行動的機師後，昨日高層出現大地震，行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培亦辭職。何杲指，他和盧家培作為公司領導，必須為近期事件令國泰與員工承受巨大壓力負責。國泰航空主席史樂山表示，對最近國泰的飛行安全和保安承諾受質疑，感到十分遺憾，故須任命新管理團隊，重建信心。他強調，國泰全力支持香港實行「一國兩制」。



何杲與盧家培離任的消息，由中央電視台昨日下午率先在微博披露，約半小時後，國泰發新聞稿公佈。新聞稿指出，國泰在董事局會議中，任命港機工程行政總裁鄧健榮任行政總裁；亦任命香港快運行政總裁林紹波擔任顧客及商務總裁，林紹波將留任香港快運直至有繼任人選。



鄧健榮接任行政總裁



何杲向國泰員工發出的內部郵件指出，近期事件令國泰與員工承受巨大壓力，他與盧家培必須承擔責任，將於下周一午夜起離職。他承認，處理近日的危機時，或會有不同的處理手法，現在是時候果斷行動，重建外界對國泰信心。國泰是營運安全的航空公司、提供更好的顧客服務、團結、高度專業等目標不會改變。



史樂山則表示，何杲及其團隊執行的企業轉型策略，為國泰持續發展建立了穩健平台，惟最近國泰聲譽和品牌受壓。他強調，安全和保安對國泰至關重要，故認為現時為合適時機，任命新管理團隊，重建信心及帶領國泰再創高峰。國泰以香港為家，並全力支持香港實行「一國兩制」，亦對香港的美好未來充滿信心。



至於接任人方面，國泰董事局表示，鄧健榮和林紹波出任國泰管理高層多年，具有豐富經驗，是領導公司繼續前進的最理想人選。



國泰近日發生的事件，包括解僱兩位機師，其中一位機師，涉嫌於上月二十八日，參與中上環示威，後來被警方拘捕及控以暴動罪；而另一名被解僱機師，則涉嫌不當取用公司資訊及違反內部行為守則。事發當日，機場因為示威者集會而宣布停止所有航班，當示威者陸續離開之際，該名機師在機艙拍攝及透露航班從英國曼徹斯特回港，呼籲已經離開機場的示威者折返。事件曝光及 民航局對國泰發出警示後，國泰向員工指參與非法抗議活動，可被解僱。



明機艙服務員招募日取消



另外，國泰昨天宣佈，由於出現不可預見情況，取消原定明日舉行的機艙服務員招募日。



