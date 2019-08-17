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網民號召機場購物 機管局重申不得干擾

2019-08-17 列印
■機管局早前取得臨時禁制令，阻止旅客及職員以外人士進入客運大樓。
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　　大批示威者日前在機場發起癱瘓行動，導致連續兩日運作受阻，數以萬計旅客滯留。機管局表示，留意到有人號召非乘客到機場客運大樓購物和消閒，重申已取得臨時禁制令，禁止任何人沒合理原因在機場遊蕩，或阻礙機場運作，若有人忽視或不遵守，或煽動、協助、教唆他人違反臨時禁制令，都會被視作藐視法庭。

　　機管局又指，由於客運大樓實施進出管制安排，提醒旅客於起飛前，預留最少三小時到達機場，又指會安排員工和保安人員駐守多個進出管制檢查站，協助現場工作。

　　機管局早前取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用。任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。

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