李嘉誠籲港人以愛止怒

繼多個大地產商近日於報章刊登聲明，要求停止暴力，長和系資深顧問李嘉誠昨以一個香港市民名義，在本港多份報章刊登廣告。內容有兩款，一款是他曾經講過，用作警惕港人的「黃台之瓜，何堪再摘。」另一款則是反暴力。他又寄語年輕人「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」



在反暴力的廣告裏，最上部份還寫了「最好的因可成最壞的果」。中間有反暴力圖樣，右邊寫了「愛中國，愛香港，愛自己」，左邊則是寫了「愛自由，愛包容，愛法治」，下面部份則為「以愛之義、止息怒憤」。



為何刊登兩款不同廣告?李嘉誠昨透過發言人回應指，是基於目前香港形勢複雜，難以用單一語言或溝通方法回應，「應以何身得度者，即現何身而為之說法」。對於政府有何看法?他表示，現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。被問及對於年輕人有何看法，他指出：「投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」



李嘉誠亦透過基金會發言人指出，今天以一個香港市民身份刊登廣告，主要因為他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。他的心聲是﹕愛中國、愛香港、愛自己；大家一定要以愛之義，止息怒憤，對「一國兩制」，以謙和而珍之。



李嘉誠早於一六年三月業績記者會上，曾講過「黃台之瓜，何堪再摘」，表達他對當年大年初一旺角發生衝突的看法。他當時指所有從事政治的人要研究一課，到底為何會出現事情。而香港不同政見的人，不可以繼續做對香港不好的事，無論派別為何，都不應傷害香港。







