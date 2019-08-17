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蜘蛛人攀長江中心幕牆掛直幡

2019-08-17 列印
蜘蛛人攀長江中心幕牆掛直幡
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　　綽號「蜘蛛人」的法國籍攀爬專家羅伯特（Alain Robert，見圖），五十七歲，昨晨八時許，抵達皇后大道中長江中心大廈外，避過保安員耳目徒手沿大廈玻璃幕牆向上攀，並在一個低層單位外掛上一幅印有中國國旗和特區區旗，以及下面有兩隻紅及黃色握手圖像的直幡。職員發現報警指有人在危險位置懸掛物品。

　　警方及救援人員接報到場，消防員在地面張開救生氣墊戒備。其後羅伯特自行返回安全地方，警員調查後，案件列妨害公眾安寧及將他拘捕帶署。

　　早上約十時，大廈派工人升起吊船，將掛在幕牆外的直幡拆下。



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