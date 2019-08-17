蜘蛛人攀長江中心幕牆掛直幡

「我要做精靈訓練員！」為了成為出色精靈訓練員你會怎麼？在美國華盛頓州一名駕車人士就為了玩捕捉精靈手機遊戲，竟然直接將座駕停在路肩，用八部手機捉精靈。 州警史密斯發現有汽車停在路邊，以為是傷殘人士駕駛汽車，於是上前查問，當他準備伸出援手時，才赫然發現司機正在同時使用八部手機，大玩《Pokemon GO》遊戲至忘我境界。最後史密斯並沒有發出告票，因為司機在高速公路上捉精靈期間，但沒有開動汽車，因此不算違例。僅要求司機將海綿板放回後座，並命令對方駛離路邊，因為路邊是供駕車人士遇上緊急事故時使用的。 史密斯在社交媒體上分享事件後，有大量網民留言，更有網民提出「新奇懲罰法」，我會讓那...

2019-08-17