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武警深圳頻密操練鎮暴抗示威

2019-08-17 列印
■大批武警在深圳體育中心內進行應對示威的訓練。
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　　反修例示威引發本港多區警民激烈衝突及動亂不止，昨日再有外媒連續兩日拍攝到大批內地武警在深圳灣體育中心展開操練。《美聯社》記者昨午二時許，從場外拍攝到有一批武警在深圳灣體育中心帶着防暴盾牌及裝備列陣戒備，其前方位置有一名白衣男子倒卧地下，突然他們衝前包圍對方，隨後該名男子自行起身走到一旁，武警後退及反覆練習，其間亦有人舉起藍旗警告，相信是進行應對示威模擬訓練。

　　而中心內外有數以百計裝設炮塔及迷彩車身的六輪裝甲車、車頭裝設推土鏟吊臂車及疑似水炮車。有消息稱，共約一萬名武警在深圳戒備，令外界關注武警訓練是否準備來港止暴制亂。



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