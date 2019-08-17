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中學生擬罷課 楊潤雄：學童不應受政治干擾

2019-08-17 列印
　　由中學生反修例關注組、香港眾志等團體籌組的「中學生罷課籌備平台」，上周在網上訪問來自逾三百五十所中學的一萬九千四百七十三名學生，就罷課進行調查，結果顯示八成九受訪中學生支持罷課，以爭取民間五大訴求，暫定九月二日起逢周一罷課。

　　調查又指，約四成九受訪者表示會參與罷課，近兩成指會在課餘加入集會。平台又指，四成六受訪者支持無限期罷課，近兩成四支持每周罷課一次，由於沒長期罷課先例和經驗，暫定逢周一罷課。

　　教育局局長楊潤雄在社交網頁表示，學童不應受政治干擾，強調教育局和學校均反對罷課。教協則指，中學生的獨立判斷能力參差，並不適合推動集體罷課，但建議若個別學生要求罷課，學校應按過往先例，安排在校內進行，校外罷課可按一般請假方式處理。

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