方仲賢指被捕屬政治打壓

浸會大學學生會會長方仲賢本月六日，在深水埗購買十支雷射筆後涉嫌藏有攻擊性武器被捕，被扣查四十八小時後，他「踢保」獲釋後昨日首次露面及召開記者會。方仲賢稱，被捕當日遭三名黑衫便衣探員從後箍頸截查包圍，當時有人曾向他短暫出示委任證，其後即被黑衣人搜查財物。他以為遇劫掙扎欲逃走，但不成功。他又稱，被截獲後，有警員在其耳邊輕聲說：「最好唔好搞大呢件事，O依家咁係你一手造成，對大家無好處。」其後被搜出十支長十八厘米雷射筆，警方即以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。方批評警員沒有清楚展示委任證，形容自己被捕是政治打壓，並保留法律追究權利，同時希望事件中涉及的警員向他道歉。



