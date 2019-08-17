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學者評紓困措施：全民派八千元最實際

2019-08-17 列印
　　香港近期面對外憂內患，經濟有下行風險，財政司司長陳茂波前日突宣佈多項紓解民困及支援企業措施，共涉及一百九十一億元。樹仁大學經濟及金融學系副主任袁偉基認為，間接性的措施無助振興經濟，直接全民派發八千元更實際。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則形容，措施「有好過無」，惟幫助不大，亦「搞錯對象」。

　　袁偉基在電台節目指，紓困措施屬針對未來兩季的防禦措施，加上政府調低今年的經濟增長預測到零，顯示政府對未來經濟非常悲觀。他認為，措施為間接性，無助振興經濟。袁偉基又指，全民派發八千元可令「大家開心啲」，亦較公平。

　　同場的劉達邦認為，紓困措施無助現金周轉有問題的中小企，指免除牌費等只能減免一年幾千元的開支，企業辭退員工亦有同樣效果，不需等待政府新措施，未見有很大受惠。



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