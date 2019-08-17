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南亞賊毆劫巴籍孕婦

2019-08-17 列印
　　無良南亞賊毆劫孕婦！昨凌晨約零時，持本港身份證的三十九歲巴基斯坦裔孕婦，偕四十二歲丈夫及兒子，一家三口途經油麻地碧街近港鐵站A一出口外時，突有兩名懷疑是印度男子從暗處撲出，不由分說揮拳毆打孕婦。

　　女事主的丈夫見狀上前制止不果，妻子的一個裝有約兩萬元現金的手袋及一條頸鏈，遭兩賊人搶走。

　　事主報警後，警員到場一度兜截未有發現。救護員替孕婦急救，她其後由丈夫及兒子陪同送院，治療後無大礙。

　　案件警方暫列盜竊及襲擊處理，稍後會翻看附近一帶閉路電視錄影緝捕兩名無良南亞賊歸案。

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