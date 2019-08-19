﻿民陣：170萬人 警方：最高峰期12.8萬 市民雨中集會 逼爆銅鑼灣

民陣昨午二時在維園舉行「和平、理性、非暴力」集會，雖然整天下大雨，仍有大批市民逼爆維園及附近道路，民陣一直實行「流水式」集會，疏散人潮，直至昨晚十時以後，還有市民行至灣仔、金鐘政府總部和中環一帶。民陣估計，全日在維園、銅鑼灣和天后有一百七十萬人集會，還未計及大批等得太久而未進入集會場地的市民；警方則稱，維園最高峰同一時間有十二萬八千人。



昨午一時起，大批穿黑衫的市民，高舉「反送中」、「香港人心不死」及「成立獨立調查委員會」等標語，從鑼銅灣、天后港鐵站前往維園。人流擠滿軒尼詩道、記利佐治街等行車路，人潮倒灌港鐵站月台，有人在站內滯留近半小時，港鐵個別列車一度不停銅鑼灣、天后及炮台山。警方首次向市民發出手機短訊，呼籲市民留意自身安全。



政府發言人回應該次集會，目前最重要的是要盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。



警首廣發短訊：留意安全



民陣今次集會，主張「煞停警黑亂港 落實五大訴求」，群眾很快逼滿維園，期間一名戴口罩、穿黑衣的男子在維園展示中國國旗，希望緩和中央和香港的關係，強調今次集會為促請政府回應民間五項訴求，目的合理，並非爭取「港獨」。



民陣約二時半宣佈集會人士佔滿維園六個足球場，須開放中央草坪。民陣召集人岑子杰強調，集會以「和理非」舉行，促使特首林鄭月娥回應「五大訴求」，不能再以反修例者武力升級為由推卸責任，「香港人可以勇武，亦可以和理非。」



約三時，集會按警方要求，改以「流水式」舉行，首批完成在維園集會的市民，冒大雨經高士威道離開維園，行至中環遮打道行人專用區散去。由於人數眾多，維園內外一片「傘海」。人潮先後佔用告士打道東西行線，車輛只能慢駛，紅隧港島入口交通亦受阻。下午近五時半，有集會者佔用夏慤道東、西行線馬路，在路壆休息，走往中環大會堂方向，亦有人從夏慤道行人天橋垂下印有「我要民主」的巨型直幡。



「流水式」集會有別於遊行，沒指定路線，故不少集會者隨意朝各方散去，佔用港島各主要道路，但秩序大致良好。不過，部份集會人士途經政府總部、警察總部及解放軍駐港部隊總部，以雷射筆照向有關大樓外牆，有人高喊「還眼」。部份人由德輔道中、西，以及干諾道中、西步向西環，防暴警察在西營盤一帶佈下防線，截查穿黑衣的市民。入夜後，維園近天后入口仍不斷有市民進入，聚集大台前。近九時，民陣宣佈維園集會解散。相關新聞刊P2版