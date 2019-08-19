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兩水炮車駐黃竹坑警察學院

2019-08-19 列印
■兩輛水炮車被發現停泊香港仔黃竹坑警察學院內。
■水炮車上月底完成訓練，早前向議員及記者示範操作。 資料圖片
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　　民陣維園集會昨天舉行期間，警方兩輛人群管理特別用途車（俗稱：水炮車）被發現停泊香港仔黃竹坑警察學院內。有報道指，兩水炮車昨天凌晨駛離粉嶺機動部隊總部，停泊學院，懷疑針對昨日的民陣維園集會，預防有暴力示威者集會後進行違法堵路，以及作出衝擊。水炮車首次在非訓練的情況下離開機動部隊總部在路面行駛。

　　消息稱，警方鑑於過往有示威者集會後包圍警察總部及中聯辦，進行堵路以及破壞設施，防止激進示威者作出違法行為，於是作出戒備。

　　水炮車於上月底完成訓練，早前向議員及記者示範操作。有報道稱，其中兩輛水炮車昨日凌晨時份離開機動部隊總部，途經西區海底隧道，駛往黃竹坑，停泊警察學院內。

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