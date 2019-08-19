新華社狠批黎智英「反中亂港」惡行纍纍

官方新華社昨晚發出評論文章，題為「『反中亂港』的民族敗類黎智英 必被牢牢釘在歷史恥辱柱上」。文章指，連日來，受夠了暴力之傷的香港市民紛紛譴責亂源，斥壹傳媒創始人黎智英是「美國走狗」和「禍港亂港總策劃」。黎智英「反中亂港」的纍纍惡行，為廣大愛國愛港的人們深惡痛絕。黎智英之類的民族敗類，必被永遠地牢牢釘在歷史的恥辱柱上！



文章指，此次香港「反修例」事件中，黎智英又是一副「教主」模樣。整個事態發生到現在，此人四處活動，異常活躍。他一面急不可耐地遠渡重洋，跑去和美國政客見面，接受「洋大人」的「犒賞」和指令，一面在香港製造亂局，動用媒體輿論工具大肆造謠生事，將特區政府提出堵塞現有法律制度漏洞，共同打擊犯罪彰顯法治和公義的修例初衷污衊為「惡毒而邪惡的陰謀」，對市民進行誤導、恫嚇。



文章指，特區政府表示修例工作已徹底停止後，黎智英變本加厲，公然煽動暴力，美化暴徒惡行，詆毀香港警隊，甚至宣稱「看到示威者踢打警員有痛快的宣洩感」，已完全洞穿人性最後的底線。



對他「決不能姑息」



文章又指出，對於這個扮演西方反華勢力的「馬仔」、喪心病狂蹂躪踐踏香港的當代漢奸，決不能姑息，必須共討之。賣國求榮者從沒有好下場，黎智英之流作惡多端、激起公憤，必將受到應有的懲處。文章稱，香港是中國的香港。中央政府有足夠多的辦法、足夠強大的力量應對各種風險挑戰，香港各界和廣大市民亟盼止暴制亂、恢復秩序，「反中亂港」勢力的政治陰謀注定失敗。



另外，中共中央政法委旗下新媒體「長安劍」，昨天發表「『禍港四人幫』十四宗罪」的文章，點名壹傳媒集團創始人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生、民主黨前主席何俊仁為「禍港四人幫」，並指黎智英是「禍港四人幫」之首。



文章指，黎智英是美國在港的主要代理人，並數其三宗罪，借壹傳媒協助美英政治勢力不斷插手香港事務，更於今年七月先後與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及美國總統國家安全事務助理博爾頓會面，討論香港局勢，與美國關係千絲萬縷。



