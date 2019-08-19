因應樓市下調 選擇合適項目 ﻿市建局﻿﻿「規劃儲備」應對波動市﻿

反修例風波隨時會影響市建局「收入」，市建局行政總監韋志成昨在網誌上表示，如果本港第三季經濟繼續出現按季負增長，技術上，香港經濟便進入短期衰退，如果因此導致樓市下跌，市建局的收購價亦會同樣下調。至於在早年以較高價收購的重建項目，有可能出現「高買低賣」的情況，對市建局的財政穩健造成一定壓力。



韋志成指出，面對現時的市場形勢，市建局正建立「規劃儲備」，將舊區適當位置，作全面的研究更新規劃，釋放發展潛力，綜合重建、復修、保育、活化及改造重設，盡早展開前期可行性規劃和研究。



他表示，在有關儲備中，已有收購成本總值超過一千億元的項目，當中已獲批准的五年業務綱領的項目，所需的現金支出超過約三百億元。



餘下項目，會在研究完成後撥入儲備，以備適時納入業務綱領，甚至可因應樓市下調，選擇合適項目落實執行，以減低受經濟情況及樓市波動的負面影響，加快市區更新步伐。



