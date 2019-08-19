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業界：「天價豬」恐維持至新年始回落

2019-08-19 列印
■業界預料，即使內地活豬恢復供應，但供應量仍然太少，價格難以大幅回落。
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　　深圳清水河供港活豬中轉站日前因豬隻感染非洲豬瘟，因而需關閉及進行消毒，以致本港暫停供應內地活豬三天。

　　昨日恢復豬隻應市。鮮肉大聯盟副主席關國華表示，排骨零售價每斤八十至一百元，瘦肉每斤則逾百元，即使內地活豬恢復供應，但供應量仍然太少，價格難以大幅回落。

　　有豬肉檔販負責人表示，這幾天只購入本地豬應市，雖然生意額沒受到非洲豬瘟影響，但由於成本上升，每擔高達四千多港元。豬肉貴，乏人問津，因此出現經營亦困難。他指出，「天價豬」仍會維持一段長時間，預料到新年，售價才會回落。

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