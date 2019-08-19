有分析員指香港經濟正面臨一場「完美風暴」，倘若這場風暴成真，香港人又應該如何面對呢？ 在低失業率的日子裏，財政司司長突然向基層派糖，明眼人都知這是為社會降溫的策略，從而紓緩近月民眾對政府的不滿。當更大的「金融風暴」侵襲時，龐大的外匯儲備都未必夠用。 這次香港面對的危機為何特別嚴重？九八年亞洲金融風暴、○三年沙士、○八年金融海嘯，香港都能快速反彈全因背靠祖國。可是當下中國的經濟也風雨飄搖，涉及「爆雷」和信託產品違約消息此起彼落，加上中美貿易戰引起的全球性政經予盾，香港這次難以靠祖國翻身外，國家還可能要借助香港的外匯儲備「共渡時艱」。 香港一直是中國引入外資和創造外匯的重要窗口...

2019-08-19