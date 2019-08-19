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單車男落斜失事命危

2019-08-19 列印
單車男落斜失事命危
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　　昨晨近十時，一名四十三歲姓顏熱愛踏單車男子，與友人在荃灣大欖自然教育徑往吉慶圍踏單車，其間疑高速落斜時，不慎失控自炒，頭及手腳受傷倒臥地上昏迷，同行友人見狀慌忙報警。警方及救援人員到場，為傷者急救後送往屯門醫院急救，搶救後情況危殆，恐有性命之虞。警方調查後，認為案件無可疑，列交通意外有人受傷處理。

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