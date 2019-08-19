政府擬增撥款資助幼兒中心

勞工及福利局局長羅致光（見圖）昨在網誌上指出，社區有沒有適當的日間幼兒照顧服務，影響家庭生育的考慮，因此要多管齊下「追落後」，包括透過增加撥款，及預留地方設立資助獨立幼兒中心等政策，以增加資助獨立幼兒中心名額。



為了在短期內大幅增加供應，政府會向立法會財委會申請二百億元撥款，購置私人物業作為社福設施，預料約一百六十多項社福設施當中，有二十八間日間幼兒中心，最多可增加二千八百個服務名額。



羅致光表示，社署由本年度起將增加撥款，分階段額外提供共約四百個資助獨立幼兒中心名額，亦已在其他地區包括大埔、北區及深水埗等的房屋，或「政府、機構或社區」地帶的發展項目及賣地項目中，預留地方設立資助獨立幼兒中心，期望合共可以提供約一千個資助獨立幼兒中心名額，但與實際需求，還有很大差距。



