﻿將香港問題與貿戰掛鈎 特朗普打「香港牌」 外交部斥毋須建議

美國總統特朗普近日連番評論香港的反修例示威，他在美國時間周日首次明確將香港問題與中美貿易談判掛鈎。特朗普稱，一旦香港發生類似天安門的鎮壓事件，中美將很難達成貿易協議。他再次建議國家主席習近平與示威者代表對話。中國外交部回應，特朗普曾稱中方不需要其建議，希望美方說到做到。



美國總統特朗普在美國新澤西州主動向傳媒提及，中方肯定希望達成貿易協議，而他希望看到香港問題以人道方式解決，這有助中美貿易協議談判。



特朗普說：「若他們（中方）使用暴力（鎮壓香港示威者），我所指是發生另一次天安門的事件，將很難（與中方）簽署協議。」他認為，若香港問題不是談判的一部份，某些事情可能早已發生，但他沒有具體說明是甚麼事。



特：倘重演六四莫談貿協



特朗普重申，相信習近平有能力以人道方式解決香港的問題，他再次建議習近平與示威者代表對話，雖然此舉不像是習近平的作風，但這對各方都有好處。他上周三曾於Twitter發文，指「中國當然想與美方達成貿易協議，讓他們首先人道地處理香港問題！」



外交部發言人耿爽昨天在北京例行記者會上強調：「香港事務純屬中國內政」。耿爽又指特朗普曾表示「香港是中國的一部份，他們必須自己解決，不需要建議」，中方希望美方能說到做到。耿爽重申，中央堅定支持行政長官林鄭月娥帶領港府依法施政，堅定支持香港警察嚴正執法和依法懲治暴力犯罪份子。



時事評論員蔡子強認為，特朗普基於白宮內部共識及國會壓力，近日連番就香港問題發聲，並證明問題已進入中美貿易談判的議程。他又表示，眾人皆知習近平與示威者會面的可能性是近乎零，相信特朗普的言論為向中方施壓，希望以人道方法解決反修例的爭議，避免重蹈覆轍，出現武力鎮壓。