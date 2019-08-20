財金解碼——倡建「先行示範區」 提五項戰略定位 深概股伺機吸看長線

國家推動深圳建設「先行示範區」，刺激相關概念昨日落鑊，連帶大灣區概念股亦炒上。今年2月，中央公佈《大灣區發展規劃綱要》，已列深圳為四大「區域發展核心引擎」之一；今次再度點名重點扶持，深圳概念股短期可料迎來一定炒作。至於長線上，舉措將可更豐富深圳以至大灣區的經濟實力。在國策支持下，相關概念股可伺機作中長線持有。



日前，中共中央、國務院印發支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的意見稿，為深圳提出了5項戰略定位，目標是到2025年，深圳經濟實力、發展質量躋身全球城市前列；到2035年，深圳城市綜合經濟競爭力世界領先，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例。



佳兆業落鑊飆14%



消息帶挈中港深圳概念股炒上。深圳控股(604)急升11.2%、深圳國際(152)彈7.73%、中興(763)揚5.88%。以深圳及大灣區為基地的內房亦落鑊，佳兆業集團(1658)勁升14%、時代中國(1233)飆8.01%、龍光地產(3380)拉升近7%、雅居樂(3383)及合景泰富(1813)升逾6%，碧桂園(2007)彈5.82%。



為深圳市全資附屬的深圳國際主要從事基建物流業務，近年發展一直平穩。公路業務作為公司最重要的業務組成部份，助其現金流強及盈利穩定。公司去年純利42.13億元人民幣，按年升10.4%，過去兩年均有派發特息，收益率亦有7%，加上估值不貴，可多加留意。至於同屬深圳國資委核心企業的深控，收益率亦逾6%，亦可考慮吸納。



在今次意見稿中，提及以建設5G、人工智能等創新載體為主要推動措施，以深圳為基地的中興相信可續受惠國策。該股近日本月隨大市走弱，但至250天線(18.53元)見反彈，昨再彈近6%，一度重上20元，最終收報19.78元，並已連升兩日。



時代中國獲花旗唱好



中金近日看好中興，指其在內地市場的份額有望保持，海外市場份額也有望進一步提升；加上在美國持續合規經營，料受到貿易摩擦影響的可能性較低。



昨日升約8%收報13.48元的時代中國，近日獲花旗唱好，指其上半年再憑四個舊改項目增加了320億元人民幣可售資源，反映其獨特的土儲優勢，其加上強勁的執行力及估值吸引，目標價由17.69元上調至18.6元，重申「買入」。時代中國現時市盈率約5倍，與同業均屬吸引水平，並具5.81%的收益率。



利淡因素已反映 本地地產股現價可敲



受累本港連串政治運動持續發酵，市場對本港經濟信心轉弱，而反映經濟前景的本地地產股更首當其衝，本月初領跌大市。不過，有大行指出本地發展商經營表現穩健，兼具土地供應緊張及潛在減息的基本利好；加上板塊近期調整已率先反映政治上的利淡因素，而股息率亦處吸引水平，近日板塊重拾活力，現價可考慮加以收集。



在近期大型遊行示威不斷下，市場憂慮政治運動影響本港經濟及樓市，令本地地產股走弱。反映本港大型屋苑樓價走勢的中原城市領先指數上周錄3連跌。



不過，在市場憧憬美國加快減息步伐下，本地政局雖未見解決跡象，但本地房地產股上周已見反彈，昨日亦隨大市向好，其中嘉華國際（173）升逾5%；恒地（012）及長實集團（1113）續彈近3%；新地（016）及信置（083）亦分別揚逾2%及1.5%。



行業平均收益率達5.75%



本地地產股除基本面穩健外，行業平均5.75%的收益率亦較港股平均收益率高。大和亦對行業投以信心，指在不明朗因素下，大部份公司仍有能力維持每股派息，部份更可提升每股派息，反映經營表現穩健。該行並認為，4厘以上的收益率已是收集本港地產股的合理水平，而目前的政治活動亦未令香港地產市場規模擴大的方向脫軌。



花旗則指，持續的政治活動下，本地地產股仍具有土地供應減少、減息可能性增加，以及政策風險下降的基本利好；而短期的樓宇買賣需求雖被推遲，但需求不會消失，一旦政局趨穩，交易量將由低位回升。該行目前較看好住宅市場優於零售及寫字樓，在反彈的基調上，業內首選新地、恒地及新世界（017）。



財金解碼 本報記者