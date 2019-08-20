匯市攻略——澳元博反彈 最高看0.692

美國十年期和兩年期國債利率在上星期三美國時間出現倒掛，屬2018年金融海嘯之後的首次，更長年期的三十年期利率亦同時跌穿2%，甚至英國國債利率兩年期跟十年期也出現倒掛，令市場更想遠離商品及風險資產如澳元。同時亦反映市場對前景悲觀下資金繼續湧進債市，即使要支持利息亦阻止不了。



事實上，債息倒掛不是新鮮事，亦需要一段時間例如9個月至1年等才能確認經濟是否衰退。至於不同年期的倒掛，例如3個月跟10年期、2年期跟10年期等，都可以成為市場炒作的藉口，事實上，目前2年期及10年期債息倒掛，可能是人為造成的10年期債息向下，反映的是中美貿易關係惡化、環球保護主義抬頭、英國硬脫歐、歐洲中國經濟數據差，都令市場擔心環球經濟出現衰退。



債息倒掛或涉貿戰



相反，2年期債息下跌速度不及10年期，反而是聯儲局在7月份減息後，主席鮑威爾指「並非減息周期的開始」，加上近日美國經濟數據比預期好，從失業率低、GDP、通脹到零售銷售都未目到衰退信號。本周重要數據不算多，反而是多國央行如澳洲央行、美國聯儲局及歐洲央行各自有會議紀錄公佈，市場希望從中推測那國的減息壓力最大，更令市場對本周的聯儲局會議紀錄及一年一度的Jackson Hole 會議，都想從鮑威爾口中獲得更多的線索，亦解釋了美匯指數仍在98水平高位整固的原因。



據美國商品期貨委員會公佈、截至8月13日的期貨市場頭寸持倉報告顯示，美元淨好倉跟對上一周變化不大，反而市場傳出德國將發行新債，令市場對歐洲經濟有機會擺脫衰退有一絲希望，令德國10年期債息從3年低位反彈。亦令市場暫時對美元未有過份樂觀或悲觀的看法。



九月聯儲局勢必減息



事實上，按目前的經濟數據，預期9月份減息機會高達100%，當中88.1%預期減0.25%，而消息人士亦指主席鮑威爾亦不會在Jackson Hole 會議打消市場對聯儲局9月份減息的預期，但同時亦不會暗示需要減息0.5%，因為目前的經濟數據未有衰退風險，並不支持大幅減息。而今天就率先公佈澳洲央行會議紀錄，短線澳元支持位在0.6730，阻力在0.6822，接近0.6750可以考慮小注吸納，跌穿止蝕，一旦升穿0.6822將進一步反彈至0.6900-0.6920。



艾德證券期貨總經理



陳健豪



