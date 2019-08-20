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涉襲《環時》記者 19歲男不准保釋

2019-08-20 列印
　　內地《環球時報》記者付國豪上周二晚在香港機場被人用索帶捆綁雙手，十九歲男子賴雲龍之後被捕，被控非法集結、傷人及襲擊致造成身體傷害罪。涉案男子昨日在東區裁判法院提堂，暫時毋須答辯，不准保釋，十月二十八日再提訊。賴雲龍被控在上周二，於機場與其他人參與非法集結，意圖導致，或相當可能導致任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧。控罪亦指，被告涉嫌當日與其他人士非法及惡意傷害付國豪。辯方律師表示，賴雲龍被捕後曾說過，因懷疑付國豪是卧底，所以打他。

　　另外，警方昨日在青衣一單位，拘捕一名二十三歲女子，涉嫌與《環球時報》記者付國豪案有關，她涉嫌傷人及非法禁錮被捕。消息稱，被捕女子為有「佔旺女村長」之稱的畢慧芬。

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