港股在美國的預託證券跟隨個別發展，滙豐見五十七點三九元，跌零點五六元，騰訊則報三百三十三點八五元，跌二點九五元。
美股中段升266點
港股在美國的預託證券跟隨個別發展，滙豐見五十七點三九元，跌零點五六元，騰訊則報三百三十三點八五元，跌二點九五元。
將香港問題與貿戰掛鈎 特朗普打「香港牌」 外交部斥毋須建議
美國總統特朗普近日連番評論香港的反修例示威，他在美國時間周日首次明確將香港問題與中美貿易談判掛鈎。特朗普稱，一旦香港發生類似天安門的鎮壓事件，中美將很難達成貿易協議。他再次建議國家主席習近平與示威者代...
2019-08-20
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美F-16V批准售台
美國總統特朗普周日證實，已經批准向台灣出售總值八十億美元的F-16V戰機（圖），並認為將會為美國帶來很多金錢和就業機會。 據報，特朗普周日被傳媒問及是否將售台F-16V戰機，特朗普表示，他已批准這筆八十億美元的軍售案，這「將帶來很多金錢，很多工作機會。」美方也相信，在使用方面台灣會很負責任。 多間傳媒早前報道，美國國務院已向國會提交出售六十六架F-16V戰機，總值八十億美元的對台軍售案，讓參眾兩院的外交關係委員會作非正式審議，將是歷來最大金額的對台軍售，預料兩院都不會反對軍售，在批准後，會再送回國務院定案。 昨日中國外交部發言人耿爽再次強調，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中...
2019-08-20
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特朗普證欲購格陵蘭島 丹麥：非賣品 構想荒謬
美國總統特朗普周日證實，他有興趣向丹麥購買格陵蘭島，並形容這是一宗「龐大地產交易」。丹麥則重申，格陵蘭是非賣品，又指出向美國出售這個島的構想是荒謬的。 丹麥女首相弗雷德里克森強調：「格陵蘭是非賣品，格陵蘭不是丹麥的，格陵蘭是屬於格陵蘭的。我強烈希望這（購買格陵蘭的建議）不是真的。」雖然格陵蘭政府官員早已表明該島是非賣品，但據《華爾街日報》消息，特朗普周日仍就此議題上發表他的意見。 特朗普指格陵蘭為丹麥帶來沉重的「財政負擔」。他指：「它對丹麥帶來很壞的傷害，因為他們須負擔它，每年損失七億美元（近五十五億港元）。」他更提到：「我們與丹麥有非常好的聯盟關係。我們保護丹麥，就像我們...
2019-08-20
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
- 特朗普指無阻無核化談判 北韓三度發射導彈
- 日將南韓踢出貿易白名單
- 金正恩視察導彈試射
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市場氣氛回軟 中半山豪宅睇樓成交量俱跌
近期，中半山睇樓人流疏落，原因之一是貼價放盤不多，現市場的盤源中，不少也是連租約放盤，雖然成交偏靜，不過，仍不乏大碼成交。如帝景園最新有低層戶，連車位以6350萬成交，呎價逾4萬。 中原地產分...
2019-08-20
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市場聚焦全球央行年會 華為禁令暫緩 杜指升249點
中美貿易戰憂慮暫時紓緩，美國將給予華為寬限期延長90日，消息利好大市氣氛。美股早段向好，杜指早段曾升329點，見26215點；納指升125點，見8021點；標普500指數升38點，見2927點。另外，...
2019-08-20
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最後衝刺歐聯分組賽 阿積士「尼」料
阿積士中場雲迪碧克今夏一直受皇家馬德里青睞，不過主帥坦哈格近日斷言前者今年不會離隊。該隊有這位廿二歲荷蘭國腳效忠留隊，加上後備殺手亨特拉爾近期腳風大順，今晚歐聯附加賽首回合有望反客為主擊敗尼科西亞，客勝去馬！（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 銀河艦隊今夏有意收購雲迪碧克，後者月初亦承認雙方正在斟介，然而此子上周三透露交易大有機會擱置。阿積士教練坦哈格則乘機向球迷派定心丸︰「此子今年會繼續為己隊效力。」這位廿二歲荷蘭國腳今季荷甲兩戰入兩球，現時轉會傳聞暫告一段落下，今晚歐聯附可望延續大順腳風。 鋒線雙雄靠得住 ...
2019-08-20
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東京瀛格豪宿
為迎接2020年東京奧運，許多頂級品牌酒店紛紛落戶當地，虹夕諾雅東京（星のや東京，Hoshinoya Tokyo）便是能夠讓客人體驗奢華享受兼可細味優雅傳統瀛風的一家，教人渾然忘記自己正身處繁華鬧市中...
2019-08-20
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年過半百 張家輝 小齊無替身車撞
演員為求逼真，好多時拍動作戲都會唔錫身親自上陣，出名專業的張家輝和任賢齊，雖然已分別51歲和53歲，最近在荷里活導演Renny Harlin新作《沉默的證人》中，100分鐘戲份打足全場。兩人相隔15年...
2019-08-20
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社論——深圳彈起 港人要醒了
反修例爭議持續兩個月，未見平息之際，一河之隔的深圳，傳出平地一聲雷的消息。中共中央和國務院公佈，支持深圳成為改革的「先行試驗區」，換言之，是內地所有改革措施的試驗區，預示在科技創新、市場規模、人均GDP均比香港優勝的深圳，在中央政策傾斜下，將在未來幾年有飛躍式的發展。港人是時候醒覺，思考無了期的政治內耗，會否令香港沉淪不起，給毗鄰的深圳取而代之。 香港人要自問，在深圳迅速發展期間，香港還有甚麼優勢？有人認為法治是香港成功的基石，但近日反修例暴力示威，不斷挑戰警方執法，嚴重衝擊法治，現在仍有司法制度把關，大家必須珍惜，不容司法獨立受到任何干擾。亦有人指香港的專業服務，對中港同...
2019-08-20
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馬場浮世繪——南非兩將雙雙開操
利敬國和杜美爾兩位南非騎師，前日乘坐同一班機返抵香港，昨晨雙雙開操。利敬國在收操後表示，由於自己有很多私事要處理，所以唞暑期間一直留在南非的開普敦，他又謂自己早前曾在凱尼沃斯馬場客串一日，且贏出兩場頭馬，但畢竟個多月來只出賽一天，所以現時較上季仍重了幾磅，所以操馬時着上特厚T恤焗汗減肥。他指不會為今季定下任何目標，因為不希望若未能達成時會影響心情，但一定會全力以赴。 至於杜美爾則表示，唞暑期間曾收到外地策騎聘約，但因自己早已將目標放在香港而推辭了。上季他在港客串兩個多月，取得理想成績，但今季需要進一步證明自己，以達到長期在港發展的目標。 馬場浮世繪
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