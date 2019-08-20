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日報新聞 > 港聞

美股中段升266點

2019-08-20 列印
　　市場繼續觀望中美貿易戰進展，美國將給予華為的寬限期延長九十天，讓華為可以向美國公司採購設備，消息利好大市氣氛。杜指中段報二六一五二點，升二百六十六點，納指報八○一○點，升一百一十四點。

  港股在美國的預託證券跟隨個別發展，滙豐見五十七點三九元，跌零點五六元，騰訊則報三百三十三點八五元，跌二點九五元。
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