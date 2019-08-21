﻿收入銳減 酒後行兇 導遊遷怒貼紙人士 連儂隧道狂斬三人

將軍澳「連儂隧道」發生斬人血案。一名五十歲男子昨天凌晨在將軍澳「連儂隧道」與一男兩女爭執後，竟亮刀亂斬三人，其中一名女子情況危殆，她為《信報》副刊記者，正離職前休假。警方在羅湖口岸拘捕一名男疑犯，據悉被捕者任職導遊，疑近日工作減少，經濟出問題，飲酒後到「連儂隧道」生事。



事發昨凌晨一時三十六分，一男兩女在景林邨連接厚德邨的「連儂隧道」整理牆上貼紙和標語，其間，一名中年漢從厚德邨入口步行至隧道之內，他初時與三名事主閒談。後來，有人突然高叫︰「我忍唔住啦！」從身後拿出一把利刀向三人施襲，手起刀落，有被斬者負傷逃跑，其後不支倒地，兇徒得逞後逃離現場。



警檢兩刀及涉案衣物



遇襲三人當中，姓黃二十六歲女子是《信報》副刊記者，案發時她嘗試以身體阻擋施襲者，其背部、肩膊及頭部遭斬傷，送往伊利沙伯醫院搶救，在醫院深切治療部留醫，情況危殆；另一女傷者姓李，三十五歲，她手部受傷，接受治療後情況穩定，留醫將軍澳醫院；姓梁二十四歲男傷者的頭部及耳部被斬傷，接受縫針後已經出院。



警員到場調查，隧道出入口兩邊地面留下大攤血漬，在隧道內檢獲一把西瓜刀（圓圖），其後在頌明苑對開一個垃圾桶發現一把約一呎長染血利刀，相信是兇徒棄下。警方根據市民舉報，派員到頌明苑嘉明閣翻查閉路電視，相信兇徒犯案後，將行兇時所穿著的藍色上衣丟棄，換上一件深紅色衣服離開嘉明閣。



疑兇潛逃內地 返港被捕



據悉，警方與疑兇母親溝通，得知疑兇逃返內地，經游說後，他自願回港，昨午三時返回羅湖口岸時被等候的警員拘捕。



疑犯現年五十歲。據了解，疑犯任職導遊，近日因入境團大減，工作量大受影響，經濟開始出現問題，心情抑鬱，加上與反修例者政見不同，昨天凌晨飲酒後到將軍澳「連儂隧道」找人理論，釀成斬人血案。



《信報》發表聲明，證實其中一名被斬女子為該報副刊記者，她正離職前休假，《信報》譴責暴力行為。



另外，民主黨尹兆堅批評傷人案頻生，是由於政府和警方過份縱容兇徒所致，元朗、荃灣及北角發生多宗嚴重傷人至今仍未破案，亦未有人被起訴。