﻿三警涉病房虐打醉漢﻿﻿CCTV片段公開後被捕﻿

警員涉向一名六旬漢行私刑！一名於六月底涉醉酒襲警的六旬男子，被捕送入北區醫院急症室獨立病房後，疑遭兩名軍裝警員虐打，包括用其染尿衣服塞口鼻、重擊下體及腹部、警棍塞下體及肛門等，導致事主身體多處受傷。民主黨公開該虐打片段後，警方拘捕三名涉案警員，其中兩名警員被停職，另一人較早前已離職。



民主黨議員林卓廷與事主兩名兒子召開記者會，指六十二歲的事主鍾先生，於六月二十五日晚在上水醉酒與人爭執，因襲警被捕。鍾被送至北區醫院急症室期間，他情緒激動，被綁於病牀，翌日凌晨二時許被送到獨立病房，詎料被兩名軍裝警員虐打，當時有一名便衣警員在旁。



兩軍裝施虐20分鐘 便衣沒阻止



事主家人從醫管局取得該病房的閉路電視短片，見到兩名軍裝警員分兩次虐打事主，包括摑臉、用事主染尿上衣塞其口鼻、重擊其下體及腹部、警棍塞下體及肛門、以電筒近距離照射眼睛，以及拗斷事主右手無名指一截等，導致事主身體佈滿瘀痕，下體痛楚，事主一度用頭撼向牀邊，被其中一名軍裝警員阻止，片段長約二十八分鐘，其間便衣警員沒阻止兩名軍裝警施虐。



事主兒子在記者會說︰「父親當時罵警員『死黑警』，警員反問：『你鬧我係黑警？』，父親回應指：『O依家呢啲咪黑警囉！』豈料警員隨即向他施暴，不斷打他。事主指稱，警員當時又說，『我會搞你老婆』，並說出母親的名字，再說『我搞你兩個仔』，並說出我們的名字及住址，父親聽到後很驚慌。林卓廷認為，凌辱事主的過程長，使用的武力殘忍，甚至令事主有自殺傾向，難以理解警方何以不用酷刑罪拘捕涉事警員，質疑警方想淡化事件。



警方表示，在昨日民主黨記者會上才第一次見到相關閉路電視片段，而警方一貫理解醫院病房並無閉路電視，因此沒有向醫院索取，不認為失職。警方以涉嫌襲擊致他人身體傷害拘捕兩軍裝警員，兩人已被停職。另一男子涉串謀襲擊致造成實際身體傷害被捕，他是事發時的便衣警員，但在七月已離職。



警以為病房沒閉路電視



警察公共關係科總警司謝振中表示，六月底收到事主兒子投訴，但對方只留下手機號碼和電郵，警方其後曾四次嘗試聯絡事主及他的兒子，一直未能聯絡到，不認同警方沒有理會投訴。警方重申，絕不容許任何警務人員濫用私刑，會公平公正嚴肅依法跟進，絕不偏私。



