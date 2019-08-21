﻿林鄭建對話平台﻿﻿冀化解社會﻿矛盾

周日一百七十萬市民冒雨參加「和理非」集會，要求政府回應五大訴求，但特首林鄭月娥拒絕正面回應，她重申《移交逃犯》草案已死，並指監警會調查的範圍擴大至無限期，即包括元朗白衣人在港鐵站打人一事。她又宣佈馬上構建對話平台，以化解社會分歧和矛盾。







林鄭昨天召開行會前稱，監警會共接獲一百七十四宗「須匯報投訴」，當中五十三宗涉元朗白衣人襲擊事件。由於大型公眾活動持續，監警會會延伸審視工作範圍至七月二日以後，暫時不設終結時限，並包括元朗白衣人襲擊事件。



為確保審視的客觀性，監警會同意聘請海外專家提供意見，並接觸曾調查一一年英國騷亂的四人委員會。由於監警會審視投訴的工作量龐大，林鄭會與監警會主席梁定邦探討是否需要委派更多委員參與。



林鄭宣佈馬上構建對話平台，希望以互相尊重的態勢與不同階層、政治立場、背景的人士溝通，化解分歧和矛盾。她強調，自己以及所有司局長均願意到社區直接與市民對話和溝通，亦會在本周內先接觸在民間提出構建對話平台的有心人，聆聽他們意見。



梁定邦籲撤回修例息民怒



民陣召集人岑子杰批評，林鄭的回應一如以往讓人失望，沒有回應「五大訴求」，形容她將香港推向「粉身碎骨的深淵」。他指，民陣即使獲邀對話也不會參與。岑表示，監警會沒有傳召權等實權和公信力，即使增加委員，亦無助挽回其偏頗形象。



另外，監警會主席梁定邦表示，政府不應關上成立獨立調查委員會的大門，但要非常小心處理，重點在於提升警隊工作；假如有警員違例，應該受到紀律處分。他認為，不能單靠警隊處理反修例風波，否則只會陷入警民衝突的惡性循環，認為政治問題需要透過政治方式解決，首先應該正式撤回修訂逃犯條例，「正式埋葬」修例，緩解公眾憤怒。







