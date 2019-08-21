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﻿美股中段跌51點

2019-08-21 列印
　　美國周二股市反覆，杜指中段報二六○八四點，跌五十一點；納指則報七九八六點，跌十六點。滙控美國預託證券價格見五十六點七八港元，跌零點六二港元；騰訊則見三百三十二點九四港元，跌零點四六港元。紐約期金報每盎司一千五百一十五點六美元，升四美元；紐約期油則報每桶五十六點二三美元，升零點○二 美元。
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