美股中段跌51點
收入銳減 酒後行兇 導遊遷怒貼紙人士 連儂隧道狂斬三人
將軍澳「連儂隧道」發生斬人血案。一名五十歲男子昨天凌晨在將軍澳「連儂隧道」與一男兩女爭執後，竟亮刀亂斬三人，其中一名女子情況危殆，她為《信報》副刊記者，正離職前休假。警方在羅湖口岸拘捕一名男疑犯，據悉...
2019-08-21
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汶川暴雨引發山洪泥石流 兩人被困一消防員殉職
昨日凌晨四川省汶川縣因暴雨，導致多個鄉鎮發生山洪泥石流，多處交通、電力和通訊中斷，現時未知造成具體傷亡數字。新華社由應急管理部獲悉，目前應急管理部已派出工作組，前往災區協助指導救援處置工作。 四川汶川...
2019-08-21
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新論點反「常識」惹質疑 地平說學者：地球是「冬甩形」
地球是圓的是很多人的「常識」，但亦有學者支持「地平說」，現在「地平說」也有學者Varuag提出地球形狀的新論點：「地球是冬甩形！」，引起外界的震驚，而Varuag更大方邀請了許多支持「地平說」的人士一同來討論他的新想法，以消除理論上的缺失。 據Varuag提出的論點，在科學上地球被稱為「環形行星」，環球行星必須透過旋轉來維持向心力或離心力，才能防止外圈在引力作用力下，向中心塌陷。 Varuag表示，雖然地球是圓環狀，但由於光不會彎曲，所以我們並沒有發現，導致地球中間的洞口不會被看見；此外，無線電波被大氣反射也不容易被發現，這是因為光會在直線進行中而減弱到足以被反射的程度，最...
2019-08-21
- 北韓疑又射短程導彈 聯國文件指偷竊加密貨幣搞武器
- 逾三千多年歷史 埃及首度修復圖坦卡門金棺
- 行乞須持牌 瑞典推新制度
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
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逸峯兩房590萬沽
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺逸峯1座中層B室成交，面積428方呎，兩房間隔，以590萬易手，呎價13785元，屬市價，據悉，買家為用家。原業主於16...
2019-08-21
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唱淡港經濟現負增長 大摩:恒指最差17600點 美股偏軟全線回吐
美股昨晚出現回吐，杜指早段跌約70點，在兩萬六千點附近上落。杜指弱勢主要由銀行股拖累，美國十年期國債息率下跌，市場認為不利銀行表現。另一方面，有報道指，美國多個州的州政府，計劃調整大型科技公司是否涉及...
2019-08-21
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希俄雙雄搶歐聯位 龍爭虎鬥
俄超球隊卡斯洛達早前在歐聯第三圈外圍賽，爆冷淘汰上屆八強份子波圖，十九歲前鋒蘇利馬洛夫應記一功，但奧林比亞高斯近期走勢同樣凌厲，前法國國腳華布拿狀態亦勇。兩軍今晚歐聯附加賽首回合交手，預計在奧林比亞高斯地頭難分高下，一於博和。（Now645、有線602、662台周四凌晨3:00直播） 歐聯初哥卡斯洛達即打出意外驚喜，在歐聯外第三圈首回合主場0:1落後波圖下，次回合總比數追成3:3，憑作客入球優惠淘汰了該支去季歐聯八強份子。 近況不相伯仲 該隊能夠神奇晉級，在次回合梅開二度的十九歲前鋒蘇利馬洛夫可謂最大功臣。此子速度飛快及擅於個人突破，所以教練穆薩耶夫在上輪俄超2:0...
2019-08-21
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好劇回流展藝力
香港藝術，海外巡演，口碑載道，凱旋歸來！《賽馬會藝壇新勢力》於2019年9月至2020年1月期間，帶來一系列精采節目，類型包括戲劇、音樂、舞蹈演出、展覽，以及超過一百五十個免費社區及學校活動，這些創作...
2019-08-21
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自認變態 黐網紅B仔成狂 Coffee爆唔肯戒餵人奶
最近其中一個網紅BB，肯定要數Coffee（林芊妤）囝囝「伯伯」（因外形似阿伯而來的暱稱）翟德彥，憑住未夠10個月大已有25磅的米芝蓮肥美身材，加埋充滿佬味的樣貌及「厭世」表情，個人社交平台粉絲已近9...
2019-08-21
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社論——放無薪假 響裁員警號
反修例示威衝突的負面效應浮現。政府統計處公佈，五至七月失業率為百分之二點九，比上期數字增加零點一個百分點，升幅雖少，但卻是失業率過去一年多以來首次轉勢回升。由於示威行動在八月仍持續，由此而衍生的滯後影響，將會在第四季愈見明顯，政府與不少業界都預計，失業率還回上升。 據統計處分析，失業率回升，重災區在餐飲業。業內人士指出，遊行示威蔓延多區，且多在周末周日發生，而多個國家已向香港發出旅遊警示，旅客取消來港行程，旅遊與相關行業已叫苦連天。而港人亦沒心情外出消費，不少人擔心在外的人身安全，首當其衝的是飲食和零售業。 顧客減少，收入驟降，部份商店需要節省開支，唯有要求僱員先清假，亦有...
2019-08-21
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馬場浮世繪——馬會法國購入四駒
香港賽馬會在上周六起的一連三日，在法國多維爾Arqana周歲馬拍賣會上購入了四駒，其中以編號十八，出自父系「范高爾」的幼馬價錢最高，成交價接近港幣三百五十萬元。至於價錢最便宜是編號二七一，與前馬王「威爾頓」同父的周歲馬，購入價約五十六萬港元。這四匹周歲馬將會先在當地接受基本訓練，稍後將安排在香港國際馬匹拍賣會中供買家競投。 馬場浮世繪
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