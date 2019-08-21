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﻿警太古站內拉人　群眾要港鐵交代

2019-08-21 列印
﻿警太古站內拉人　群眾要港鐵交代
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　　警方本月十一日晚進入港鐵太古站追捕示威者，數百名市民昨晚近十時聚集太古站（見圖），要求港鐵交代甚麼情況下容許警方進入車站執行拘捕，並表示不滿港鐵當晚的處理手法，港鐵職員回應市民提問。其間，一名穿恤衫西褲的男子疑用手機拍攝在場市民，引起眾人不滿，質問他拍照目的，並喝令他刪除相片。

　　該男子及後同意即場當眾刪除照片後，由港鐵職員協助離去，卻被群眾阻擋，混亂中，該男子突然感到身體不適，倒臥地上，一度抽搐。職員替其初步治理，有人報警召喚救護員到場，該男子獲送院治理。人群之後繼續要求港鐵職員交代事件，至深夜仍未散去。
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