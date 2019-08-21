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專家教路助選小學

2019-08-21 列印
專家教路助選小學
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　　提提有子女即將於二○二○年九月升讀小一的家長，把握最後機會登記參加《星島日報》及教育局合辦的升小家長講座，每年都為家長提供優質實用的選校及育才資訊，備受推崇。

  今年講座以「因才選校啟潛能」為主題，由教育局代表介紹「2020年度小一入學統籌辦法」概要，並有專家分享家校合作健康育才之道及即席解答問題，想為子女選擇合適小學的家長務必入場取經！講座將於九月四日（星期三）舉行，費用全免，即到網站bit.ly/2JBE0cW或掃描QR code登記，有機會得到講座入場名額兩名。八月二十八日截止報名，立即行動啦！

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