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中大尊重學生罷課

2019-08-21 列印
　　中文大學學生會計劃在開學後罷課，中文大學回覆傳媒查詢時表示，中文大學尊重言論及學術自由，以及師生表達意見的權利。

　　若出現罷課，大學希望參與罷課的同學尊重希望上課同學的意願。大學會與組織罷課的主辦單位及同學保持緊密聯繫及溝通。

　　中文大學又說，各學院及教學部門須按課程編排如常進行教學活動，以確保每一位上課的同學能順利有效地學習。如任何教師因各種情況未能如常教學，必須按大學的既定程序作出相應安排。

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